एमपी के 12 जिलों में तेज बारिश, कई जगह आंधी का अलर्ट! 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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सितंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां थमी नहीं हैं. राज्य में मौसम मिला-जुला बना हुआ है, जहां कुछ इलाके सूखे हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. गुरुवार को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए राज्य भर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है. इससे पहले बुधवार को भोपाल में शाम होते ही अचानक से मौसम बदल गया. गरज, चमक और हवा के साथ तेज बारिश हुई. इससे पहले दिन में पूरे समय धूप खिली रही.
इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने आज रीवा, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना और मैहर जिलों में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसके अलावा इन इलाकों में 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
यहां भी बारिश के आसार
वहीं जबलपुर, भोपाल और रायसेन, ग्वालियर-चंबल अंचल (शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना), सागर संभाग और छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जैसे जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा राजधानी भोपाल के साथ-साथ इंदौर, उज्जैन, देवास और मालवा-निमाड़ इलाकों में मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. इन इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश की संभावना है. भोपाल में अधिकतम तापमान 33°C तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 23°C के आसपास रहेगा.
19 सितंबर के बाद नया सिस्टम एक्टिव
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के लौटने से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है. 19 सितंबर के बाद एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने की उम्मीद है. अगर यह सिस्टम मजबूत रहा, तो राज्य में बारिश का कोटा पूरा हो सकता है. अब तक राज्य में 37.3 इंच की सामान्य औसत के मुकाबले 33 इंच बारिश हुई है. मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया कि 17 से 19 सितंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. वहीं, पूर्वी इलाके में 18 से 21 सितंबर के दौरान कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है.
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