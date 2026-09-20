MP Weather: विदाई से पहले फिर बदलेगा मौसम, 24-48 घंटों में इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

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मध्य प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून अब विदा लेने वाला है. आमतौर पर सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है. लेकिन जाने से ठीक पहले एक बार फिर मौसम बदल गया है. एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे अगले 24 से 48 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है. मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम से लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. यह सिस्टम दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा.
अब तक कितनी बारिश हुई
बारिश की बात करें तो इस मानसून सीजन में राज्य में अब तक औसतन 33.7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो कुल कोटे (37.3 इंच) का 90.3 प्रतिशत है. मौसम विभाग के मानकों के अनुसार, केवल 96% से 104% बारिश को ही सामान्य माना जाता है, इसलिए मौजूदा स्थिति सामान्य से कम की श्रेणी में आती है. राज्य के आधे से ज़्यादा जिलों में पानी का कोटा पूरा नहीं हुआ है, जिनमें इंदौर डिवीजन सबसे पीछे है. दूसरी ओर, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी और राजगढ़ समेत 22 जिलों में 100% या उससे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि 4 जिलों में कोटा पूरा होने के करीब है.
आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार मालवा-निमाड़ में मौसम बदलने वाला है. अगले दो दिन इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और रतलाम समेत पूरे इलाके में दोपहर या शाम को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई जगह 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज-चमक के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है. वहीं भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन के साथ ग्वालियर और चंबल संभाग में अगले 24 से 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि भले ही मानसून का आखिरी दौर है, फिर भी कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है. ग्वालियर और बुंदेलखंड में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.
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