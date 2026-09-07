MP के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट! घर से निकलने से पहले पढ़ लें अपडेट

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मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधि अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 7 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने की उम्मीद है. वहीं कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने खास तौर पर गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है.
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क रहने को कहा है. इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, मैहर, पांढुर्णा और नीमच में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है.
इन जिलों में पड़ सकती हैं बौछारें
बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और रतलाम के कुछ इलाकों में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. सोमवार को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम के पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद कम है.
मौसम विभाग ने दी सलाह
IMD ने किसानों को सलाह दी है कि वे भारी बारिश के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें. खेतों में पानी जमा होने से रोकने के लिए पानी की निकासी का इंतजाम करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा गरज-चमक के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए. अगर हो सके, तो घर के अंदर रहें और बिजली के समानों को सुरक्षित रखने के लिए उनके प्लग निकाल दें. ताकि करंट की समस्या न आए.
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