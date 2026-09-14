MP में फिर मंडराए घने बादल... कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी झोंकेदार हवाएं

क्यों बदला मौसम का मिजाज

मौसम में इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उसके आस-पास बना कम दबाव का एक मजबूत क्षेत्र है. इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है और यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इसके अलावा, मॉनसून ट्रफ लाइन अभी मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजर रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचने के लिए टिन शेड और खुली जगहों से दूर रहें, और जब तक कोई इमरजेंसी न हो, तब तक यात्रा करने से बचें. सितंबर के आखिर तक मानसून के लौटने की संभावना है.



रविवार को भारी बारिश के बाद भोपाल में रात 8 बजे कलियासोत डैम के 11 में से 3 गेट खोले गए. वहीं बड़वानी में रलावती तालाब ओवरफ्लो हो गया, जबकि टीकमगढ़ में बान सुजारा बांध के 4 गेट खोले गए. छिंदवाड़ा में झरने में फंसे नागपुर के 4 युवकों को SDERF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.