MP में फिर मंडराए घने बादल... कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी झोंकेदार हवाएं

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मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधि एक बार फिर तेज हो गई है, जिससे रविवार को हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. वहीं आज सोमवार को भी मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है. कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम में यह बदलाव दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के कारण हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों को भारी बारिश और बिजली कड़कने के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, आज 14 सितंबर को श्योपुर, गुना, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में भारी बारिश की संभावना है. इन जिलों में 64.5 mm से 115.5 mm तक बारिश हो सकती है. साथ ही आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. इसके अलावा शेष जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलेगी.
क्यों बदला मौसम का मिजाज
मौसम में इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उसके आस-पास बना कम दबाव का एक मजबूत क्षेत्र है. इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है और यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इसके अलावा, मॉनसून ट्रफ लाइन अभी मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजर रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचने के लिए टिन शेड और खुली जगहों से दूर रहें, और जब तक कोई इमरजेंसी न हो, तब तक यात्रा करने से बचें. सितंबर के आखिर तक मानसून के लौटने की संभावना है.
रविवार को भारी बारिश के बाद भोपाल में रात 8 बजे कलियासोत डैम के 11 में से 3 गेट खोले गए. वहीं बड़वानी में रलावती तालाब ओवरफ्लो हो गया, जबकि टीकमगढ़ में बान सुजारा बांध के 4 गेट खोले गए. छिंदवाड़ा में झरने में फंसे नागपुर के 4 युवकों को SDERF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
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