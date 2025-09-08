MP Weather: मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश का अलर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2912876
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP Weather: मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weather Update: पूरे देश में इन दिनों भारी बारिश का कहर लगातार जारी है. वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. पिछले दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है. आज भी प्रदेश के अंदर कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आइए आज मध्य प्रदेश में मौसम का हाल जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश में आज का मौसम
मध्य प्रदेश में आज का मौसम

MP Weathe Today: मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से सोमवार को भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें भोपाल-ग्वालियर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं इसके अलावा, चंबल इलाकों ग्वालियर, भिंड मुरैना, समेत मंदसौर, विदिशा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें कि पिछले 24 घंटे यानि रविवार को प्रदेश के चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों में बारिश हुई है. 

वेदर रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी भोपाल समेत उसके आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं आज भोपाल में आसमान में बादल छाए रहेंगे. इसके अलावा, 14 से 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना जताई है. वहीं राजधानी के तापमान की बात करें, तो अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम तापमान  23°C रहने की उम्मीद है. वहीं प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 35.3°C निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में दर्ज किया गया है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6°C खरगौन में दर्ज किया गया है.

चंबल इलाकों में खूब बारिश
मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर व रीवा संभागों के जिलो में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा, सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा है. पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान, ग्वालियर व चंबल संभागों के जिलों में 2.3 °C तक बढ़ा है. वहीं बाकी संभागों के जिलों में तापमान में कोई बदलाव नजर नहीं आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के ऊपर तीन-तीन बारिश के सिस्टम एक्टिव हैं. इनमें से एक मानसून ट्रफ उत्तरी गुजरात और उससे सटे मध्य प्रदेश के जिले श्योपुर, गुना, दमोह, माना, गोपालपुर और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक अवदाब केंद्र से होकर गुजर रही है. वहीं एक ट्रफ उत्तरी गुजरात से सटे जिलों के ऊपर से चक्रवातीय परिसंचरण से शुरू होकर मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किमी की ऊंचाई पर दक्षिण की तरफ फैला है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP WeatherMP MausamMP Weather TodayMP Weather News

Trending news

MP Weather
मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश
Air India News
हो क्या रहा Air India को! पहले इमरजेंसी लैंडिंग, अब इंदौर आए यात्रियों को रुलाया
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? धीरेंद्र शास्त्री से जानिए सिद्धि...
cm mohan yadav
MP के मंत्री-विधायकों से हिसाब-किताब लेंगे सीएम मोहन, एक-एक से मांगेगे पूरी रिपोर्ट
mp news
क्यों इस गांव में नहीं बनाए जा रहे थे मकान, मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे लोग
durg news
तू कितना बड़ा आदमी है रे...? फौजी से पुलिस की बदतमीजी, श्रीराम के झंडे को लेकर विवाद
Khandwa
पानी का पैसा पानी में! गणेश विसर्जन के लिए बने तालाब में नहीं डूबी प्रतिमा, फिर...
shahdol
शराबी पति ने ससुराल में मचाया तांडव, तलवार से किया पत्नी और साले पर हमला;दारू की जगह
mp news
ग्वालियर की मशहूर पानीपूरी! यहां रोजाना 10 लाख गोलगप्पे चट कर जाते चटोरे
Indore
सोने की खान बनेंगी 38 गांवों की जमीन, इंदौर में 77KM लंबे रिंग रोड का रास्ता साफ
;