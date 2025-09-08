MP Weather: मध्य प्रदेश में आज फिर बरसेंगे काले बादल! भोपाल-ग्वालियर समेत इन 8 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Weathe Today: मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से सोमवार को भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें भोपाल-ग्वालियर समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वहीं इसके अलावा, चंबल इलाकों ग्वालियर, भिंड मुरैना, समेत मंदसौर, विदिशा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें कि पिछले 24 घंटे यानि रविवार को प्रदेश के चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों में बारिश हुई है.

वेदर रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी भोपाल समेत उसके आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं आज भोपाल में आसमान में बादल छाए रहेंगे. इसके अलावा, 14 से 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना जताई है. वहीं राजधानी के तापमान की बात करें, तो अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम तापमान 23°C रहने की उम्मीद है. वहीं प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 35.3°C निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में दर्ज किया गया है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6°C खरगौन में दर्ज किया गया है.

चंबल इलाकों में खूब बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर व रीवा संभागों के जिलो में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा, सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा है. पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान, ग्वालियर व चंबल संभागों के जिलों में 2.3 °C तक बढ़ा है. वहीं बाकी संभागों के जिलों में तापमान में कोई बदलाव नजर नहीं आया है.

प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के ऊपर तीन-तीन बारिश के सिस्टम एक्टिव हैं. इनमें से एक मानसून ट्रफ उत्तरी गुजरात और उससे सटे मध्य प्रदेश के जिले श्योपुर, गुना, दमोह, माना, गोपालपुर और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक अवदाब केंद्र से होकर गुजर रही है. वहीं एक ट्रफ उत्तरी गुजरात से सटे जिलों के ऊपर से चक्रवातीय परिसंचरण से शुरू होकर मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किमी की ऊंचाई पर दक्षिण की तरफ फैला है.

