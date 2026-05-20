जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उनका एक-एक दाना खरीदेगी सरकार...गेहूं खरीदी पर CM मोहन ने कही बड़ी बात

MP News-मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने 23 मई तक गेहूं बेचने के लिए अपना स्लॉट बुक कर लिया था, लेकिन लंबी कतारों या अन्य दिक्कतों की वजह से फसल नहीं बेच पाए थे, सरकार अब उनसे 28 मई तक गेहूं खरीदेगी. मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी है.
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MP Wheat Procurement-मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी की समय-सीमा बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 20 मई को घोषणा की है कि जिन किसानों ने 23 मई तक अपना स्लॉट बुक कर लिया है, वे अब 28 मई तक केंद्रों पर जाकर आसानी से अपना गेहूं बेच सकेंगे. लंबी कतारों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से परेशान किसानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है. सरकार का संकल्प है कि स्लॉट बुकिंग करा चुके हर एक किसान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा.
एमपी में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी
गेहूं उपार्जन की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बीते वर्ष हमने लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था. इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने जा रहे हैं. पूरे देश में अगर सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा गया, तो वो हमारे राज्य मध्यप्रदेश में खरीदा गया है.
गेहूं उपार्जन की बढ़ी तारीख
उन्होंने कहा कि अभी तक हम 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं. इसके लिए अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी. मुझे किसानों द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्लॉट तो बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी है. इस पर हमने कहा कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम गेहूं खरीदेंगे. इसलिए उन किसानों के गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा करता हूं.
वैश्विक चुनौतियों के बीच समाधान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान-गरीब-महिला-युवा, चारों वर्गों की हम चिंता करते हैं. मैं किसान भाई-बहनों से निवेदन करता हूं कि आप चिंता मत करिए, हम स्लॉट बुकिंग का गेहूं खरीदने का प्रबंधन कर रहे हैं. वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण भी हमारे लिए चुनौती है. बारदाना खरीदना-लाना भी एक चुनौती है. हमारे सामने मौसम और ट्रांसपोर्टेशन भी चुनौती है. इसके बावजूद हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई. उन्होंने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम खरीदी केंद्र पर 2625 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे.
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