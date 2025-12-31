21 साल बाद चलेंगी सरकारी बसें, कर्मचारियों की छुट्टी के नियम बदले, नए साल में MP को मिलेंगी 5 बड़ी सौगातें

Madhya Pradesh News: नया साल मध्य प्रदेश के लिए कई सौगातें लेकर आने वाला है. राज्य सरकार ने आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के हित में पांच अहम फैसले लिए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और सर्विस नियमों में बड़े बदलाव आएंगे. 21 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवाएं फिर से शुरू होंगी. यह बस सेवा राज्य के 25 जिलों में 6,000 से ज़्यादा रूट पर चलेगी. इसके अलावा बस सेवाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कुल छह राज्यों तक भी जाएंगी.

21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर से शुरू होगी

दरअसल, 2026 मध्य प्रदेश के लिए नए मौकों और बड़े पॉलिसी बदलावों का साल होने वाला है. मोहन सरकार ने नए साल के तोहफे के तौर पर पांच पहलों की घोषणा की है, जिसका सीधा असर आम जनता और लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा. 21 साल के लंबे गैप के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवा फिर से शुरू की जा रही है. यह सेवा न सिर्फ मध्य प्रदेश के 25 जिलों को जोड़ेगी, बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत छह पड़ोसी राज्यों तक भी जाएगी. 6,000 से ज़्यादा रूटों पर बसें चलने से आम यात्रियों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मनमानी से राहत मिलेगी.

सरकारी कर्मचारियों के लिए दो फायदे

सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बड़े कदम उठाए गए हैं. पहला उन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है, जिससे उन्हें ₹10 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा. दूसरा छुट्टियों से जुड़े 48 साल पुराने नियमों को बदल दिया गया है, जिससे वे आधुनिक और कर्मचारी-अनुकूल बन गए हैं.

अविवाहित, विधवा बेटी भी पेंशन की पात्र होगी

सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करके सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, जिससे परिवारों की विधवाओं और अविवाहित बेटियों को आर्थिक मदद (पेंशन) मिल सकेगी. इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए "दो बच्चों वाले नियम" को हटाना एक बड़ा पॉलिसी फैसला है जो कई युवाओं के लिए रोज़गार के नए मौके खोलेगा. ये पहल नए साल में मध्य प्रदेश की तरक्की को एक नई दिशा देंगी.

