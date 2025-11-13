एमपी यूथ कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, यहां जानिए किसे कौन से पदों पर मिली कमान?

MP Congress Yash Ghanghoria: मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है. जबलपुर के यश घनघोरिया को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं भोपाल के अभिषेक परमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है. यह नियुक्ति बुधवार देर रात भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान चिब द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई. संगठन में यह बदलाव युवाओं के बीच नई ऊर्जा का संचार करने वाला माना जा रहा है.

यश घनघोरिया को एमपी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद का पद कड़ी मेहनत और समर्थन के बल पर मिला है. युवा कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने 3.36 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए, जो सबसे ज्यादा थे. जबलपुर पूर्व के विधायक लखन घनघोरिया के पुत्र यश को प्रदेश के कई विधायकों का समर्थन मिला. सदस्यता अभियान के दौरान भी यश की टीम ने सबसे मजबूत नेटवर्क खड़ा किया था, जिससे उनका पलड़ा भारी रहा.

किसे कौन पद मिला ?

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब यश जल्द ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जिसमें प्रदेशभर के सक्रिय युवा नेताओं को जगह मिलेगी. वहीं उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक परमार, देवेंद्र सिंह दादू और शिवराज यादव को जिम्मेदारी दी गई है. अब जिला स्तर पर चुने गए अध्यक्ष अपनी टीम बनाएंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह नई टीम प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने पर फोकस करेगी. (रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!