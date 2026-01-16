Advertisement
MPESB Vacancy 2026: एमपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1100 पदों पर निकली भर्ती, सिर्फ इन्हें मिलेगा मौका

MPESB Vacancy 2026: एमपी में ITI प्रशिक्षण अधिकारियों के 1100 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें केवल प्रदेश के मूल निवासियों को मौका मिलेगा. वहीं आवेदन 17 से 31 जनवरी तक होंगे और ऑनलाइन परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:54 PM IST
MPESB Vacancy 2026
MPESB Vacancy 2026

MP ITI Instructor Recruitment: मध्य प्रदेश में रहने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में बंपर भर्ती निकली है. कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा 2026 में कराई जाएगी. यह भर्ती मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB की तरफ से आयोजित की जाएगी. खास बात यह है कि इस भर्ती में केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही आवेदन का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा. 

MPESB की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि इस भर्ती में सामान्य, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण दिया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी. वहीं परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक चलेगी. बता दें कि परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी. 

बैकलॉग पद भी भरे जाएंगे
इस बार की भर्ती की सबसे खास बात यह है, कि इसमें बैकलॉग पदों को भी भरा जाएगा. भर्ती में सीधी भर्ती और सीधी भर्ती बैकलॉग दोनों तरह के पद शामिल किए गए हैं. कंप्यूटर, गणित, ड्रॉइंग समेत कई तकनीकी ट्रेड में ये पद भरे जाएंगे. परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तय किया गया है, जबकि SC, ST, OBC और EWS वर्ग के लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है. कियोस्क से आवेदन करने पर 60 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

पदों को दो हिस्सों में बांटा
नोटिफिकेशन के मुताबिक, पदों को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक हिस्सा उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिनके पास संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा है. दूसरा हिस्सा उन अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है जिनके पास ITI ट्रेड सर्टिफिकेट है. हर ट्रेड में पदों का बंटवारा 50-50 प्रतिशत के अनुपात में किया गया है. वहीं आरक्षण की बात करें, तो OBC वर्ग को 27 प्रतिशत, ST को 20 प्रतिशत, SC को 16 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत सीटें दी जाएंगी.

3 स्टेप में होगी चयन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन परीक्षा
2. दस्तावेज सत्यापन
3. कैरेक्टर और हेल्थ सर्टिफिकेट

जानिए कैसे मिलेगा प्रवेश ?
परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉग टेबल आदि प्रतिबंधित रहेंगे. केवल आधार कार्ड सहित फोटो पहचान पत्र आवश्यक है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

