MPPSC 2023 रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा ने किया टॉप, दमोह के अभिषेक जैन बने डिप्टी कलेक्टर

MP News-MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है. इस परीक्षा में पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया, सागर के यशपाल स्वर्णकार ने तीसरी रैंक हासिल की है. वहीं दमोह के अभिषेक जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है. विदिशा की शिवानी राय का डीएसपी के पद पर हुआ है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:26 PM IST
MPPSC 2023 रिजल्ट जारी, पन्ना के अजीत मिश्रा ने किया टॉप, दमोह के अभिषेक जैन बने डिप्टी कलेक्टर

MPPSC 2023 Result-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है. अजीत मिश्रा मैहर में नायब तहसीलदार के रूप में तैनात थे. सागर के यशपाल स्वर्णकार ने तीसर रैंक हासिल की है. एमपीपीएससी इंदौर के ओएसडी डॉ. आर पंचभाई ने बताया कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया है. 229 पदों पर हुए एग्जाम में 197 पद पर सिलेक्शन हुआ है. वहीं 7 पद पर भूतपूर्व सैनिकों के खाली रहे हैं. 

3 महीने पहले हुए थे इंटरव्यू
प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा 11 से 16 मार्च 2024 तक हुई थी. इसका परिणाम 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था. चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 7 जुलाई से 7 अगस्त 2025 के बीच हुए थे. इस परीक्षा में दमोह के अभिषेक जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर पद कि लिए हुआ है. 

पन्ना के अजीत मिश्रा ने किया टॉप
परीक्षा में पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है. टॉपर अजीत मिश्रा मैहर में नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत थे. 8 से 10 दिन पहले ही एक महीने की ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर गए हैं. मैहर में तीन से चार महीने पहले उनकी पोस्टिंग हुई थी. अजीत मिश्रा कलेक्टर कार्यालय में ड्यूटी करते थे. 

किसान की बेटी बनी डीएसपी
विदिशा जिल के गंजबासोदा के करैया गांव की शिवानी राय का चयन डीएसपी पद के लिए हुआ है. फिलहाल वे बैतूल में जनपद सीईओ के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले वह पटवारी भी रह चुकी हैं. शिवानी के पिता विनोद राय किसान हैं. शिवानी गांव की इकलौती ऐसी लड़की हैं, जिनका तीन-तीन सरकारी नौकरी में चयन हुआ है. 

पहले प्रयास में डीएसपी बनीं मोनिका
गुना के आरोन की रहने वाली मोनिका धाकड़ का MPPSC में चयन हुआ है. वह पहले ही प्रयास में डीएसपी बनी हैं. उनके पिता शैतान सिंह धाकड़ वर्तमान में पहारुआ पंचायत के सरपंच हैं. मोनिका ने शुरुआती पढ़ाई हिन्दूपथ स्कूल राघौगढ़ से की है. इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर में किया है. वहीं सागर के बंडा पकंज जैन का सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयन हुआ है. 

