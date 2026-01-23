जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, CM मोहन यादव ने शादी करने वाले जोड़ों को दिए 49-49 हजार रुपये के चेक

Mukhyamantri Kanya Vivah Jabalpur: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (23 जनवरी) जबलपुर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखी, समृद्ध एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जोड़ों को योजना के अंतर्गत ₹49,000 की राशि के चेक प्रदान किए.

भारत को विकसित बनाने में सभी सहभागी बने: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखी, समृद्ध एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि विवाह भारतीय संस्कृति का पवित्र संस्कार है, जो आपसी विश्वास, प्रेम और सहयोग पर आधारित होता है. उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग से सक्रिय सहभागिता और सहयोग का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी नवविवाहित जोड़ों को बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री जी ने कहा आज बंसत पंचमी है और इस दिन का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रत्येक जोड़ो को ₹49,000 की राशि प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि सुदृढ़ परिवार ही सशक्त समाज की आधारशिला होते हैं और नवविवाहितों का सुखद दाम्पत्य जीवन सामाजिक समरसता और संस्कारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

ये भी पढ़ें- CM मोहन यादव ने सामूहिक विवाह में क्यों की बेटे की शादी? कैसे आया था ये आइडिया, अब खुद किया खुलासा

सीएम मोहन यादव ने सामूहिक विवाह में कराई थी बेटे की शादी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 30 नवंबर 2025 को उज्जैन में अपने बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव का विवाह कराया था. यह शादी किसी भव्य महल या फाइव स्टार होटल में नहीं, बल्कि एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ, जिसने देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव डॉक्टर हैं और उनकी बहू ईशिता यादव भी डॉक्टर हैं. जिस मंडप में अभिमन्यु यादव ने सात फेरे लिए, उसी पंडाल में 21 अन्य जोड़ों ने भी अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की.