MP सरकार की इन योजनाओं से फ्री में करें 12वीं बाद की पढ़ाई, मुफ्त में मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री

क्या है मेधावी व‍िद्यार्थी और मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोविद योजना

ऐसे छात्र जो 12वीं पास है और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है उन छात्रों को लिए मेधावी व‍िद्यार्थी और मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोविद योजना बनाई गई है. ये योजनाएं एक तरह से स्कॉलरसिप योजनाएं है जहां विद्यार्थी के पढ़ाई का लगभग पूरा भार एमपी सरकार उठाती है. इस दौरान स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई का बहुत कम धन ही जमा करना होता है. योजना के अंतर्गत कई बार तो छात्राओं को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती है.

मेधावी व‍िद्यार्थी या बाल कल्याण कोविद योजना का लाभ कैसे ले

मध्य प्रदेश मेधावी व‍िद्यार्थी या बाल कल्याण कोविद योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए. छात्र अगर एमपी बोर्ड से पढ़ा है तो उसके कम से कम 70% अंक आए हो. CBSE/ICSE से 12वीं पास किया है तो कम से कम 85% 12वीं में मिले हो. इसके साथ ही परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्या दा नहीं होनी चाहिए. और छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.

मेधावी व‍िद्यार्थी या बाल कल्याण कोविद योजना के फायदे

इस योजना का लाभ लेने से फायदा होगा कि एमपी सरकार खुद आपके कॉलेज की एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस सब कुछ कवर करेगी. हालांकि मेस की फीस और कॉशन मनी कवर नहीं किया जाएगा. इस योजना के तहत NEET/JEE Mains या फिर CLAT एग्जाम क्लीयर कर चुके छात्रों को भी फायदा होगा. इस योजना के तहत सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने पर भी कॉलेज फीस माफ किया जाएगा. प्रोफेशन कोर्स ले लेकर B.Sc, M.Sc, BCA, Accountant, archieture, Management की पढ़ाई करने वाले छात्रों कोभी इस योजना का लाभ मिलेगा. अगर

जरूरी जानकारी

अगर छात्र को IIT, AIIMS, NIT जैसे संस्थानों में एडमिशन मिलता है तो इस दौरान स्टूडेंट को विश्ष लाभ भी दिया जा सकता है. योजना से जुड़ी और जानकारी लेने के लिए विद्ययार्थी इस पोर्टल पर क्लीक कर सकते है https://www.medhavikalyan.mp.gov.in/MMVY.aspx