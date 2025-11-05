...जब सांसद जी की फ्लाइट को मिला नया पायलट, तब जाकर उड़ान ने ली राहत की सांस!

Jabalpur Indigo Flight News: मुंबई से जबलपुर आने वाली इंडिगो फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उड़ान से ठीक पहले पायलट गायब हो गया. सुबह 9.40 बजे उड़ान भरने के लिए तैयार विमान में यात्री बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन पायलट के न आने से विमान टर्मिनल पर ही खड़ा रहा. एयरपोर्ट स्टाफ भी हैरान था क्योंकि पायलट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी. यात्रियों में बेचैनी और नाराजगी बढ़ने लगी.

वहीं इंडिगो प्रबंधन को जब देरी का पता चला तो तुरंत स्टैंडबाय पायलट की तलाश शुरू की गई. लेकिन प्रक्रिया में करीब तीन घंटे लग गए. आखिरकार नया पायलट आने के बाद विमान ने उड़ान भरी और लगभग दोपहर 1.40 बजे जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचा. इस फ्लाइट में स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े कई भक्त और अन्य यात्री सवार थे, जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा.

एयरलाइन से ऐसी लापरवाही

इस फ्लाइट से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी जबलपुर आने वाले थे. उन्हें स्वामीनारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन फ्लाइट डिले होने के कारण वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके. नाराज होकर उन्होंने दिल्ली के लिए रवाना होने का फैसला किया. यात्रियों का कहना था कि इतनी बड़ी एयरलाइन से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी.

कंपनी की व्यवस्था पर सवाल

इंडिगो से मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई-जबलपुर मार्ग पर रोज उड़ने वाली यह फ्लाइट सुबह 9.40 बजे तक पहुंच जाती है. लेकिन गुरुवार को तय पायलट अनुपस्थित था और स्टैंडबाय पायलट दूसरी फ्लाइट पर जा चुका था. जब यात्रियों ने देरी का कारण पूछा, तो एयरलाइन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. नतीजा यह रहा कि कई यात्रियों के काम प्रभावित हुए और कंपनी की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे.

