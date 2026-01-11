धीरेंद्र शास्त्री की कथा में मुस्लिम महिला ने दो बच्चों संग अपनाया हिंदू धर्म, परवीन शेख से बनीं जया, बच्चों के भी बदले नाम

Dhirendra Shastri katha: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में बाबा बागेश्वर की श्री रामायण हनुमान चालीसा कथा के दौरान एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ. यहां गोंदिया शहर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला परवीन मौसिम शेख, अपने बेटे रज़ा और बेटी जुमेरा के साथ अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म (हिंदू धर्म) अपनाया. कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तीनों को मंच पर बुलाया उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें माला पहनाकर औपचारिक रूप से हिंदू धर्म में उनका स्वागत किया.

मुस्लिम महिला ने दो बच्चों संग अपनाया हिंदू धर्म

दरअसल, बाबा बागेश्वर ने मंच से साफ़ कहा कि धर्म परिवर्तन से पहले सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थीं. नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से निष्पक्षता के साथ प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही महिला और बच्चों को मंच पर बुलाया गया. इसके पश्चात तिलक, पट्टिका और विधिवत संस्कारों के साथ सनातन धर्म में स्वागत किया गया. कथा पंडाल में रोज़ाना लाखों श्रद्धालु प्रवचन सुनने आ रहे हैं. इसी सिलसिले में कथा मंच के ज़रिए पूर्व हिंदुओं का अपने धर्म में वापस लौटने और दूसरे धर्मों के परिवारों का सनातन धर्म अपनाने की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी है.

परवीन शेख से बनीं जया

महिला का पहले नाम परवीन मौसिम शेख था, उनकी बेटी का नाम जुमेरा मोशीन शेख और बेटे का नाम रज़ा मोशीन शेख था. सनातन धर्म अपनाने के बाद महिला का नाम बदलकर जया जैकी दास, बेटे का नाम राजू जैकी दास और बेटी का नाम जयश्री जैकी दास कर दिया गया. जया जैकी दास ने स्टेज से बताया कि उन्हें मुस्लिम समाज में रहने में अच्छा नहीं लगता था. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से बाबा महाकाल और मां काली की पूजा कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महाकाल-काली की उपासना

उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे को देवी काली का आशीर्वाद मानती हैं, और उनका बेटा भी नियमित रूप से देवी काली की पूजा करता है. पिछले कुछ महीनों से वह बाबा बागेश्वर के प्रवचन और वीडियो देख रही थीं. जैसे ही उन्हें अमगांव में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम के बारे में पता चला, उन्होंने खुद आयोजकों से संपर्क किया, कार्यक्रम स्थल पर गईं और बिना किसी दबाव या डर के अपनी मर्ज़ी से सनातन धर्म अपना लिया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!