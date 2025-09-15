इंदौर MY अस्पताल के बाद जबलपुर में भी चूहों का आतंक, 3 मानसिक रोगियों के कुतर डाले पैर
इंदौर MY अस्पताल के बाद जबलपुर में भी चूहों का आतंक, 3 मानसिक रोगियों के कुतर डाले पैर

MP News: इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाद से जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी चूहों का आतंक जारी है. चूहों ने यहां मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों के पैर और एड़ी कुतर दिए हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:46 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है.  इंदौर के अमवाय अस्पताल में चूहों की वजह से हुई  2 नवजातों की मौत की खबरें अभी थमी नहीं थी कि जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की इस खबर ने सनसनी मचा दिया है. अस्पताल में चूहों द्वारा मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों के पैर काटे जाने की खबर है.

क्या है पूरा मामला
इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाद से जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी चूहों ने अपना दहशत फैला रखा है. यहां मानसिक रोग विभाग में भर्ती तीन मरीजों को चूहों ने बुरी तरह से काटा है. इस घटना के बाद से अस्पताल बड़ी लापरवाही सामने आई है. अस्पताल में बीते एक महीने से चूहों पर लगाम लगाने की शिकायतें मिल रही थीं बावजूद इसके इस दिशा में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. 

चूहों ने कुतरे पैर और एड़ी
चूहों के आतंक का शिकार बने तीनों मरीजों ने बताया कि अस्पताल में चूहें की मात्रा इतनी ज्यादा है कि रात के अंधेरे में वे मरीजों को अपना शिकार बना रहे हैं. एक पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. भर्ती के ठीक दो दिन बाद चूहों ने मां की एड़ी काट ली फिर अगले दिन मेरे पैरों पर भी हमला किया. 

एमवाय अस्पताल को लेकर आज हुई सुनवाई
इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने के बाद हुई दो नवजातों की मौत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट ने आज शासन से इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था. जिसके बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने काह कि दोनों नवजातों की मौत रेट बाइट यानी चूहों के काटने से नहीं हुई है. धार जिले के जिस दंपत्ति के नवजात की मौत हुई है वो भी रेट बाइट नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों और ऑर्गन्स के पूरे डेवलपमेंट न होने की वजह से हुई है. 

इसके साथ ही कोर्ट ने PICU, NICU यूनिट्स के अच्छे सेटअप और उन्हें पेस्ट कंट्रोल कराए जाने पर भी जोर दिया है. पेस्ट कंट्रोल एजाइल कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस दिए जाने का भी जिक्र किया गया है.

;