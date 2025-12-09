ये हैं मध्य प्रदेश के 5 सबसे ठंडे ज़िले, जहां 5°C से नीचे लुढ़का पारा! दिन में भी ठिठुरन

5 Coldest Districts Of MP: मध्य प्रदेश में दिसंबर के महीने में ठंड अपने चरम पर है. हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण पूरे प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पिछले तीन दिनों से शीतलहर चल रही है. कई जिलों में तापमान काफी गिर गया है, जिससे दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इस बीच एमपी के पांच जिले ऐसे है जहां ठंड अपना खूब जोर दिखा रही है.

कड़ाके की ठंड का कहर

दरअसल, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है. तापमान लगातार गिर रहा है, और कई जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चार दिनों तक राज्य में मौसम ऐसा ही रहेगा. न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

ये हैं मध्य प्रदेश के 5 सबसे ठंडे ज़िले

इस बीच पांच सबसे ठंडे जिलों में शहडोल, उमरिया, पचमढ़ी , राजगढ़ और इंदौर शामिल हैं. पचमढ़ी राज्य में सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान में काफी गिरावट आई है. पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. उमरिया में 5.6 डिग्री सेल्सियस और राजगढ़ में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं शहडोल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां तापमान अक्सर राज्य में सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, कभी-कभी 4°C तक भी गिर जाता है. वहीं दूसरी ओर इंदौर में कम तापमान का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जहां पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है.

इन जिलों में भी गिरा पारा

इसके अलावा दूसरे ठंडे जिलों की बात करें तो भोपाल में पिछले तीन दिनों से शीतलहर चल रही है, जहां न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा. ग्वालियर में 8.9 डिग्री और जबलपुर में 8.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. उज्जैन में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जहां पारा गिरकर 9 डिग्री पर आ गया. रीवा में 7.5 डिग्री, मलाजखंड में 7.8 डिग्री और मंडला में 7.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.