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'यहीं करेंगे अंतिम संस्कार...', ग्रामीणों की चेतावनी से हिला प्रशासन, आश्वासन के बाद खुला नामली फोरलेन

Ratlam Protest: रतलाम जिले के नामली क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल 50 वर्षीय मुकेश कुमावत ने इंदौर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब 24 घंटे तक चला. 

 

Written By  Chandrashekhar solanki|Edited By: Pooja|Last Updated: May 02, 2026, 04:28 PM IST
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'यहीं करेंगे अंतिम संस्कार...', ग्रामीणों की चेतावनी से हिला प्रशासन, आश्वासन के बाद खुला नामली फोरलेन

Ratlam Protest: रतलाम जिले के नामली क्षेत्र में गुरुवार रात फोरलेन पर हुए सड़क हादसे में घायल 50 वर्षीय मुकेश कुमावत ने इंदौर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. उनकी मौत के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब 24 घंटे तक चला. बाद में MPRDC के सहायक महा प्रबंधक ने लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और परिजन शव को लेकर रवाना हो गए.

प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और मामला फिलहाल सुलझ गया. प्रदर्शन खत्म होते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण शव लेकर मुक्तिधाम के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली. यह प्रदर्शन नामली फोरलेन के पल्दुना चौराहे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर किया जा रहा था. ग्रामीणों का कहना था कि इस स्थान पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस और एमपीआरडीसी द्वारा अब तक कोई ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाया गया.

कार की टक्कर से ग्रामीण की मौत
ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि पल्दुना फंटे पर सुरक्षा के स्थायी इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में हादसों पर रोक लग सके. साथ ही मृतक परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को एमपीआरडीसी में नौकरी की व्यवस्था की जाए. जिला प्रशासन और एमपीआरडीसी दोनों की ओर से आर्थिक सहायता देने की मांग भी रखी गई थी. दरअसल 30 अप्रैल की रात एक तेज रफ्तार कार ने नामली पल्दुना फंटे फोरलेन पर 50 वर्षीय मुकेश को टक्कर मार दी थी.

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ग्रामीण ने फोरलेन पर किया प्रदर्शन
हादसे में मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया, लेकिन अगले दिन शुक्रवार को इलाज के दौरान मुकेश ने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में फोरलेन पर एकत्रित हो गए. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार फोरलेन पर ही करने की चेतावनी दे दी थी. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासनिक अधिकारी लगातार ग्रामीणों से बातचीत करते रहे. लंबे समझाइश दौर और आश्वासन के बाद आखिरकार प्रशासन ने लिखित रूप से मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया. हालांकि ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा. इधर पुलिस ने दुर्घटना करने वाले कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है. 

ये भी पढ़ें : न लाइफ जैकेट, न गोताखोर...राम भरोसे नदी पार कर रहे ग्रामीण, जबलपुर हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

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