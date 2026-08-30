Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिना नंबर की नई क्रेटा, अंदर बोरे में भरी थीं नोटों की गड्डियां...रतलाम में 73.72 लाख कैश मिलने से हड़कंप

Ratlam News: रतलाम के नामली में पुलिस ने बिना नंबर की नई क्रेटा से 73 लाख 72 हजार 500 रुपये बरामद किए. नकदी बोरे में भरी थी. कार सवार मिजान खान रकम का पुख्ता हिसाब नहीं दे सका. पुलिस इसकी जांच कर रही है.

Written ByChandrashekhar solanki
Published: Aug 30, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:13 AM IST
बिना नंबर की नई क्रेटा, अंदर बोरे में भरी थीं नोटों की गड्डियां...रतलाम में 73.72 लाख कैश मिलने से हड़कंप
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Chandrashekhar solanki

Chandrashekhar solanki

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एमपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में बरसे बादल, 10 जिलों में बारिश का अलर्ट
2
3
4
5