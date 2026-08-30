बिना नंबर की नई क्रेटा, अंदर बोरे में भरी थीं नोटों की गड्डियां...रतलाम में 73.72 लाख कैश मिलने से हड़कंप

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Ratlam Cash Seized News: रतलाम जिले के नामली में पुलिस ने बिना नंबर की नई क्रेटा कार से 73 लाख 72 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में कैश लेकर एक कार रतलाम से जावरा की ओर जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली. कार के अंदर एक बोरा मिला, जिसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं. कार सवार युवक की पहचान मिजान खान के रूप में हुई. नकदी को लेकर युवक मौके पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका.
पुलिस कार और मिजान खान को नामली थाने लेकर पहुंची. देर रात इतनी बड़ी मात्रा में बरामद नकदी की गिनती के लिए थाने पर नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई. मशीन की मदद से पुलिस ने पूरी रकम की गिनती की. गिनती पूरी होने के बाद नकदी की कुल राशि 73 लाख 72 हजार 500 रुपये निकली. पुलिस के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद युवक से नकदी से जुड़े दस्तावेज और उसके स्रोत के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन वह तत्काल कोई पुख्ता हिसाब या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका.
कहां जा रही थी रकम
पूछताछ में मिजान खान ने पुलिस को बताया कि वह रतलाम से अपने गांव उमटपलिया जा रहा था. उसने रकम के संबंध में जमीन बेचने की बात कही है. युवक के अनुसार, वह जमीन की रकम लेकर अपने घर जा रहा था. हालांकि, पुलिस अब उसके दावे की जांच कर रही है. नकदी वास्तव में जमीन के सौदे से मिली है या रकम का कोई दूसरा स्रोत है, इसे लेकर दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इतनी बड़ी रकम बिना पर्याप्त दस्तावेजों के क्यों ले जाई जा रही थी.
पुलिस जांच में जुटी
मामले में पुलिस ने नकदी को जब्त कर उसके स्रोत और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. बिना नंबर की नई कार और उसमें बोरे में रखी इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि रकम किसी जमीन के लेन-देन से जुड़ी है या इसके पीछे कोई अन्य आर्थिक गतिविधि है. यदि जांच में जरूरत महसूस हुई तो मामले में लोकायुक्त को भी शामिल किया जा सकता है. फिलहाल पुलिस नकदी के वैध स्रोत और युवक द्वारा बताए गए जमीन सौदे की पुष्टि में जुटी है.
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