बिना नंबर की नई क्रेटा, अंदर बोरे में भरी थीं नोटों की गड्डियां...रतलाम में 73.72 लाख कैश मिलने से हड़कंप

पुलिस जांच में जुटी

मामले में पुलिस ने नकदी को जब्त कर उसके स्रोत और संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. बिना नंबर की नई कार और उसमें बोरे में रखी इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है. पुलिस यह भी देख रही है कि रकम किसी जमीन के लेन-देन से जुड़ी है या इसके पीछे कोई अन्य आर्थिक गतिविधि है. यदि जांच में जरूरत महसूस हुई तो मामले में लोकायुक्त को भी शामिल किया जा सकता है. फिलहाल पुलिस नकदी के वैध स्रोत और युवक द्वारा बताए गए जमीन सौदे की पुष्टि में जुटी है.