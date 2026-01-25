Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3085437
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Narmada Jayanti 2026: दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई खास चुनरी, ओंकारेश्वर से लेकर अमरकंटक तक कई जगह भव्य कार्यक्रम

Damoh News: मां नर्मदा की जयंती आज पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है. अमरकंटक, जबलपुर, नर्मदापुरम और ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख केंद्रों पर खास धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. दमोह में एक ऐतिहासिक विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narmada Jayanti 2026: दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई खास चुनरी, ओंकारेश्वर से लेकर अमरकंटक तक कई जगह भव्य कार्यक्रम

Narmada Jayanti 2026: मध्य प्रदेश की जीवनरेखा और पहचान मानी जाने वाली पवित्र नर्मदा नदी की आज जयंती है. अमरकंटक में इसके उद्गम स्थल से लेकर महेश्वर, जबलपुर में भेड़ाघाट और नर्मदापुरम में सेठानी घाट तक हर जगह उत्सव का माहौल है. भक्त मां नर्मदा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों, भव्य आरती और दीप उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं.

 दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई भव्य चुनरी
उत्सव की भव्यता खास तौर पर दमोह ज़िले में देखने को मिली, जहां जयंती की पूर्व संध्या पर एक विशाल चुनरी यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. यह यात्रा शहर के नर्मदेश्वर शिव मंदिर से बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ. हज़ारों भक्त, बैंड-बाजे के साथ और मां नर्मदा की जय-जयकार करते हुए, एक लंबा पवित्र कपड़ा लेकर यात्रा में चल रहे थे. यह शानदार यात्रा शहर की मुख्य सड़कों से गुज़रता हुआ दमोह के एक प्रमुख आस्था केंद्र, बड़ी देवी जी मंदिर पहुंचा, जहां मां नर्मदा का प्रतीक माने जाने वाले पवित्र कपड़े को देवी को अर्पित किया गया. इस धार्मिक कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया. खासकर महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर पवित्र कलश और चुनरी ले जाकर अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया.

आज कई जगह चुनरी यात्राओं का आयोजन
इसके अलावा आज नर्मदापुरम, जबलपुर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बड़वानी, धार, अमरकंटक और भोपाल सहित कई जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आज कई जगहों पर चुनरी यात्राएं भी निकाली जाएंगी. नर्मदा नदी के किनारे भव्य आरती भी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

narmada jayanti 2026mp news

Trending news

narmada jayanti 2026
दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई खास चुनरी, ओंकारेश्वर से लेकर अमरकंटक तक भव्य आयोजन
Ujjain Mahakal tempel
अब होमगार्ड जवान संभालेंगे महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा, 488 पदों की होगी भर्ती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज से तीन दिन के लिए आमजनों के लिए खुलेगा लोकभवन, पढ़ें 25 जनवरी की खबरें
Shivpuri News
फर्जी मैट्रीमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, शादी का सपना दिखाकर लूट रहे थे पैसे
bhojshala dhar news
भोजशाला में ड्यूटी के बाद सैंकड़ों पुलिसकर्मियों ने फिल्मी गाने पर किया डांस
Narasinghpur news
'कौन शंकराचार्य है, प्रशासन तय नहीं करेगा..', माघ मेले विवाद पर भड़के सदानंद सरस्वती
betul news
'कोर्ट के बाहर निकलो, फिर देखेंगे...', बैतूल कोर्ट में महिला ने वकील को दी खुली धमकी
mp breaking news
तराना में शांति...नई बाखल में हुडदंग मचाने वालों पर एफआईआर दर्ज, जानिए पूरा अपडेट
Latest Ujjain News
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां, 371 करोड़ की लागत से बनेगा नया ब्रिज
mp news
प्यार में हाई-वोल्टेज ड्रामा, रूठी प्रेमिका टावर पर चढ़ी, दिल्ली तक की बिजली हुई बंद