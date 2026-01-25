Narmada Jayanti 2026: दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई खास चुनरी, ओंकारेश्वर से लेकर अमरकंटक तक कई जगह भव्य कार्यक्रम

Narmada Jayanti 2026: मध्य प्रदेश की जीवनरेखा और पहचान मानी जाने वाली पवित्र नर्मदा नदी की आज जयंती है. अमरकंटक में इसके उद्गम स्थल से लेकर महेश्वर, जबलपुर में भेड़ाघाट और नर्मदापुरम में सेठानी घाट तक हर जगह उत्सव का माहौल है. भक्त मां नर्मदा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों, भव्य आरती और दीप उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं.

दमोह में मां नर्मदा को चढ़ाई गई भव्य चुनरी

उत्सव की भव्यता खास तौर पर दमोह ज़िले में देखने को मिली, जहां जयंती की पूर्व संध्या पर एक विशाल चुनरी यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. यह यात्रा शहर के नर्मदेश्वर शिव मंदिर से बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ. हज़ारों भक्त, बैंड-बाजे के साथ और मां नर्मदा की जय-जयकार करते हुए, एक लंबा पवित्र कपड़ा लेकर यात्रा में चल रहे थे. यह शानदार यात्रा शहर की मुख्य सड़कों से गुज़रता हुआ दमोह के एक प्रमुख आस्था केंद्र, बड़ी देवी जी मंदिर पहुंचा, जहां मां नर्मदा का प्रतीक माने जाने वाले पवित्र कपड़े को देवी को अर्पित किया गया. इस धार्मिक कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया. खासकर महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर पवित्र कलश और चुनरी ले जाकर अपनी अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया.

आज कई जगह चुनरी यात्राओं का आयोजन

इसके अलावा आज नर्मदापुरम, जबलपुर, ओंकारेश्वर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बड़वानी, धार, अमरकंटक और भोपाल सहित कई जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आज कई जगहों पर चुनरी यात्राएं भी निकाली जाएंगी. नर्मदा नदी के किनारे भव्य आरती भी की जाएगी.

