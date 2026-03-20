डॉक्टरों ने कहा था 'कुछ दिनों की मेहमान', अब 4 साल की नंदिनी नंगे पैर कर रही है 3000 KM की नर्मदा परिक्रमा

4 Year Old Girl Unique Story-मध्यप्रदेश से आस्था और विश्वास की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसको सबको हैरान कर दिया. देवास जिले की 4 साल की मासूम बच्ची नंदिनी इन दिनों नंगे पैर मां नर्मदा की कठिन परिक्रमा कर रही है. यह वही बच्ची है जिसे डॉक्टरों ने गंभीर बीमारी के चलते कुछ ही दिनों का मेहमान बताया था, लेकिन वह आज पूरी तरह से स्वस्थ होकर 3 हजार किलोमीटर की पदयात्रा पर निकली है. नंगे पैर रोज 15-20 किलोमीटर चलने वाली यह बच्ची लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है. जानिए आस्था, विश्वास और चमत्कार की यह अनोखी कहानी जिसने सबको भावुक कर दिया है.

गले में हुआ था कैंसर

मासूम सी नंदिनी की कहानी दर्दनाक है. इस कहानी तक शुरू हुई जब नंदिनी 7 महीने की थी. उसे गले का कैंसर हो गया था. परिवार ने इंदौर और भोपाल के बड़े अस्पतालों में उसका लंबा इलाज कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. जब नंदिनी ढाई साल की हुई, तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए.

डॉक्टरों ने बताया कुछ दिनों का मेहमान

नंदिनी को लेकर डॉक्टरों ने कह दिया कि यह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है. निराश परिवार के लिए जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब नंदिनी के दादा राधेलाल लोगरें ने मां नर्मदा की शरण ली. उन्होंने नर्मदा किनारे संकल्प लिया कि यदि उनकी पोती ठीक हो गई, तो वे उसे पूरी नर्मदा परिक्रमा कराएंगे. इसके बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ और महज 3 महीने में नंदिनी की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ गईं. डॉक्टर भी यह देखकर दंग रह गए.

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अब नर्मदा परिक्रमा कर रही है नंदिनी

अपने दादा के उसी संकल्प को पूरा करने के लिए छोटी सी नंदिनी अब दादा-दादी के साथ पैदल यात्रा कर रही है. वह रोज 15 से 20 किलोमीटर चलती है और रास्ते भर नर्मदे हर का जयघोष करती है. फिलहाल वह जबलपुर के गौरीघाट पहुंच चुकी है. बच्ची की दादी प्रसादी बाई इसे पूरी तरह मां नर्मदा का आशीर्वाद मानती हैं. नंदिनी की दादी प्रसादी बाई कहती हैं कि उनकी पोती आज जिंदा है, तो सिर्फ मां नर्मदा की कृपा से. इस नन्ही परिक्रमावासी की हिम्मत और अटूट भक्ति को देख कर कोई भावुक हो रहा है.

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