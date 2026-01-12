एमपी में नर्मदा किनारे लगाए जाएंगे 28 लाख औषधीय पौधे, ड्रॉन-सैटेलाइट से की जाएगी निगरानी

Narmada Conservation Project: नर्मदा नदी को हरा-भरा और सुरक्षित रखने के लिए इस साल बड़े अभियान की शुरूआत की जा रही है. बरसात के मौसम में नर्मदा के किनारे लगभग 28 लाख पौधे लगाए जाएंगे. इसका सीधा मकसद यह है कि नदी के कैचमेंट एरिया को मजबूत करना और जलस्तर को बनाए रखना है. पौधरोपण के बाद ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी. यह देखा जाएगा कि पौधों की देखरेख सही तरीके से की जा रही है या नहीं.

वहीं पौधरोपण का यह काम नर्मदा किनारे बसे 16 जिलों में किया जाएगा. इनमें अनूपपुर से लेकर अलीराजपुर तक के जिले शामिल हैं. हर जगह पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की जाएगी, ताकि मवेशियों या अतिक्रमण से नुकसान न हो. पिछले साल भी लगभग इतने ही पौधे लगाए गए थे और उनकी जीवितता का प्रतिशत संतोषजनक रहा, जिससे इस बार अभियान को और विस्तार दिया गया है.

70 करोड़ रुपए का रखा बजट

आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 में अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत नर्मदा के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले 12 वन मंडलों में बड़े स्तर पर काम हो रहा है. करीब 5600 हेक्टेयर में से 5222 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौधारोपण और भू-जल सुधार के कार्य किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपये का बजट रखा है, ताकि नदी और आसपास का पर्यावरण लंबे समय तक सुरक्षित रह सके.

औषधीय पौधों को बढ़ावा देना

वहीं नदियों के पुनर्जीवन के तहत नर्मदा और यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में जल और मृदा संरक्षण के काम भी किए जा रहे हैं. औषधीय पौधों को बढ़ावा देना भी इस योजना का हिस्सा है. इससे पहले नर्मदा किनारे एक दिन में करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं. हाल के वर्षों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी बड़े स्तर पर पौधरोपण हुआ, जिससे लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ी है.

