Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3072219
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में नर्मदा किनारे लगाए जाएंगे 28 लाख औषधीय पौधे, ड्रॉन-सैटेलाइट से की जाएगी निगरानी

Narmada River Plantation Drive: नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए बरसात के सीजन में 28 लाख पौधे लगाए जाएंगे. 16 जिलों में होने वाले पौधारोपण की निगरानी ड्रोन और सैटेलाइट से की जाएगी. अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च करने का प्रावधान है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narmada River Plantation Drive
Narmada River Plantation Drive

Narmada Conservation Project: नर्मदा नदी को हरा-भरा और सुरक्षित रखने के लिए इस साल बड़े अभियान की शुरूआत की जा रही है. बरसात के मौसम में नर्मदा के किनारे लगभग 28 लाख पौधे लगाए जाएंगे. इसका सीधा मकसद यह है कि नदी के कैचमेंट एरिया को मजबूत करना और जलस्तर को बनाए रखना है. पौधरोपण के बाद ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी. यह देखा जाएगा कि पौधों की देखरेख सही तरीके से की जा रही है या नहीं. 

वहीं पौधरोपण का यह काम नर्मदा किनारे बसे 16 जिलों में किया जाएगा. इनमें अनूपपुर से लेकर अलीराजपुर तक के जिले शामिल हैं. हर जगह पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की जाएगी, ताकि मवेशियों या अतिक्रमण से नुकसान न हो. पिछले साल भी लगभग इतने ही पौधे लगाए गए थे और उनकी जीवितता का प्रतिशत संतोषजनक रहा, जिससे इस बार अभियान को और विस्तार दिया गया है.

70 करोड़ रुपए का रखा बजट
आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 में अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत नर्मदा के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले 12 वन मंडलों में बड़े स्तर पर काम हो रहा है. करीब 5600 हेक्टेयर में से 5222 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौधारोपण और भू-जल सुधार के कार्य किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपये का बजट रखा है, ताकि नदी और आसपास का पर्यावरण लंबे समय तक सुरक्षित रह सके.

Add Zee News as a Preferred Source

औषधीय पौधों को बढ़ावा देना
वहीं नदियों के पुनर्जीवन के तहत नर्मदा और यमुना के जलग्रहण क्षेत्रों में जल और मृदा संरक्षण के काम भी किए जा रहे हैं. औषधीय पौधों को बढ़ावा देना भी इस योजना का हिस्सा है. इससे पहले नर्मदा किनारे एक दिन में करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं. हाल के वर्षों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भी बड़े स्तर पर पौधरोपण हुआ, जिससे लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

narmada news in hindi

Trending news

narmada news in hindi
एमपी में नर्मदा किनारे लगाए जाएंगे 28 लाख औषधीय पौधे, ड्रॉन-सैटेलाइट से होगी निगरानी
mp board exam news
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़! पास कराने के नाम पर ठगी, MP बोर्ड की चेतावनी
Indore Water Contamination
इंदौर: रोबोटिक्स और GIS मैपिंग से वॉटर मॉनिटरिंग सिस्टम, जानें यह कैसे करेगा काम?
indore news
'8 साल से नहीं बना रही थी संबंध..', मिस्त्री ने पत्नी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
National Youth Day
राष्ट्रीय युवा दिवस: बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने और सही दिशा देने का अवसर
Ladli Behna Yojana
लाड़ली बहना योजना के नाम पर हो रही ठगी, तुरंत हो जाएं सावधान; कैसे मिलेंगे पैसे
jabalpur news
कुमार सानू के फैन को लगा सिंगर से ही डर, 3 बार की जान देने की कोशिश; जानिए मामला
Panna news
पन्ना में खाद के लिए 'महाभारत'! नेशनल हाईवे-39 पर किसानों का धावा, लोग परेशान
gariaband news
20 से ज्यादा गांवों के लोगों की अंधेरे में कट रही जिंदगी! ग्रामीणों ने NH किया जाम
indore news
इंदौर में बनाया जा रहा था नकली पान मसाला, पुलिस ने किया भंडाफोड़, मिली ये चीज