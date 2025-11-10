सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े का खेल! मजार पर छत डालने की कोशिश, प्रशासन ने रुकवाया अवैध निर्माण

Narmadapuram News: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अवैध निर्माण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक्सीलेंस स्कूल के पास नर्मदा किनारे स्थित शासकीय नजूल की भूमि पर बनी एक मजार पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था. यह मामला तब प्रकाश में आया जब स्थानीय नागरिकों ने इस अवैध कब्ज़े की शिकायत प्रशासन से की.

नर्मदापुरम में अवैध निर्माण

दरअसल, इन दिनों नर्मदापुरम में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है. लोग लगातार खाली पड़ी जगहों पर अतिक्रमण कर मकान और दुकान जैसी इमारतें बना रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से एक मजार बना दिया गया था और वहां निर्माण कार्य चल रहा था. जानकारी के अनुसार, इस भूमि पर पहले से बनी मजार पर कुछ असामाजिक तत्वों ने छत डालने के लिए सेंटिंग का कार्य शुरू कर दिया था. स्थानीय नागरिकों को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने प्रशासन को इसकी शिकायत दी.

मौके पर पहुंची राजस्व व पुलिस टीम

सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर जांच के लिए पहुंची. जांच के दौरान पता चला कि मजार पर अवैध रूप से साइडिंग लगाने और छत बनाने का काम चल रहा था. हालांकि मौके पर कोई नहीं मिला, लेकिन अवैध निर्माण में इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री बरामद हुई, जिसे नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते ने जब्त कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मजार पर अवैध निर्माण की कोशिश

वहीं इस मामले में नगर निगम के अतिक्रमण दल प्रभारी सुनील राजपूत ने बताया कि हुशंगशाह के किले के पास सरकारी नजूल भूमि पर बने एक मजार पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध निर्माण करने की लिखित शिकायत मिली थी. बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां एक पीपल का पेड़ भी काट दिया है. शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग और नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने सामान को ज़ब्त कर लिया. इस पूरे मामले की लिखित शिकायत थाने में भी दर्ज कराई गई है.