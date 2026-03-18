3 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर साथ घूमी, फिर ट्रेन आते ही मां ने मासूम बच्ची को ट्रैक पर फेंका, फिर करती रही ड्रामा

Mother Throws Daughter in Front Train-मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक मां ने अपनी ही 8 साल की मासूम बच्ची को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया. इस घटना ने मां की ममता और बच्चे के साथ मां के पवित्र रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे की बताई जा रही है. मासूम बच्ची अपनी मां के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी.

ट्रेन की चपेट में आई बच्ची

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों करीब 2 से 3 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर घूमते नजर आए और सब कुछ सामान्य लग रहा था. लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, अचानक हालात बदल गए और बच्ची ट्रेन की चपेट में आ गई. घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया गया.

मां कृषि विभाग में है क्लर्क

भोपाल में बच्ची का इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. जानकारी के अनुसार, घायल बच्ची की पहचान युविका राजपूत (8) के रूप में हुई है. वह अपनी मां अंजू सिंह राजपूत के साथ रेलवे स्टेशन आई थी. अंजू पिंक एवेन्यू, मालाखेड़ी में रहती हैं और कृषि विभाग में क्लर्क है.

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धक्का देने के बाद किया ड्रामा

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मां और बच्ची लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे. जैसे ही ट्रेन आई, महिला ने बच्ची को धक्का दे दिया. हैरानी की बात यह है कि घटना के तुरंत बाद महिला भागी नहीं, बल्कि वहीं खड़ी रही. पूरी ट्रेन गुजरने के बाद वह ट्रैक पर उतरी और जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोग और पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

मामले की जांच कर रहे जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे के मुताबिक, यह घटना तमिलनाडु एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान हुई है और पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. उन्होंने बताया कि महिला अपनी 8 साल की बच्ची के साथ करीब 2 से 3 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी. ट्रेन आने के बाद भी महिला वहीं खड़ी रही और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरने लगी, उसने बच्ची को धक्का दे दिया. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. थाना प्रभारी के अनुसार, घायल बच्ची को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद भोपाल रेफर किया गया है और फिलहाल उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. रिपोर्ट-अभिषेक गौर

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