Narmadapuram News-नर्मदापुरम में अमानवीयता की हद, युवक को 20 सेकंड में 18 बार चप्पल से पीटा, पार्टी के लिए मांगे थे पैसे

MP News-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें दोस्तों ने अपने ही दोस्त के साथ बेरहमी से मारपीट की. पूरा मामला नर्मदापुरम के आदमगढ़ का है. दोस्तों ने पहले युवक को चप्पल से पीटा और फिर उससे पैर पड़वाए. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

फिलहाल एक आरोपी फरार है. पूरी घटना 3 अगस्त की है, जिसका वीडियो हाल ही में सामने आया है.

वीडियो हुआ वायरल

मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 6 युवक नजर आ रहे हैं. तीन लोग पिटाई कर रहे हैं, एक वीडियो बना रहा है और बाकी तमाशबीन हैं. 34 सेकेंड के वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो लोग लगातार चप्पल से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं. एक युवक के चेहरे पर चप्पल मार रहा है, दूसरी पीछे से सिर और गर्दन पर वार कर रहा है.

20 सेकंड में 18 बार चप्पल मारा

इस वीडियो में 20 सेकंड में युवक को 18 बार चप्पल से मारा गया. इतना ही नहीं मारपीट के दौरान आरोपी गालियां दे रहे हैं. इसमें एक आरोपी कह रहा है कि चप्पल से लग नहीं रही है, डंडा लेकर आओ. इतना सुनकर पीड़ित हाथ जोड़कर कहता है डंडा मत लाओ, माफ कर दो. इसके बाद आरोपियों ने उससे पैर पड़वाकर माफी मंगवाई

4 युवकों पर एफआईआर

बुधवार रात पीड़ित ने आरोपियों के शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में सचिन यादव, रिंकू मेहरा, साहिल जाटव और एक नाबालिग पर मामला दर्ज किया. वीडियो में कुल 6 युवक दिख रहे हैं. पुलिस ने सचिन यादव, साहिल जाटव और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं रिंकू मेहरा की तलाश जारी है.

पार्टी के पैसे नहीं देने पर पिटाई

इस मामले को लेकर कोतवाली टीआई कंचन सिंह ठाकुर ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पहले से दोस्त हैं. 3 अगस्त को वार्ड नंबर 19 आदमगढ़ पुलिया के पास पार्टी के बाद आरोपी युवक पीड़ित से पैसे मांगने लगे. इस पर युवक ने इनकार कर दिया तो उसकी चप्पल से पिटाई शुरू कर दी. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई.

यह भी पढ़े-बैतूल जिले में किसानों को हो रहा भारी नुकसान, रोटावेटर चलाकर फसलें कर रहे नष्ट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News पाएं हर पल की जानकारी । अपने शहर की हर खबर जानने के लिए Narmadapuram यहां क्लिक करें | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!