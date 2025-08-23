चलती ट्रेन से गिरा जवान, 3 ट्रेनें ऊपर से गुजरीं… फिर भी मौत को दी मात
चलती ट्रेन से गिरा जवान, 3 ट्रेनें ऊपर से गुजरीं… फिर भी मौत को दी मात

Narmadapuram News-नर्मदापुरम में सेना के जवान के ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेनें गुजर गईं. लेकिन जवान की फिर भी जान बच गी. गश्ती के दौरान गैंगमेन और कर्मचारियों ने उन्हें ट्रैक पर बेहोश हालत में जवान मिला तो उन्होंने अफसरों को सूचना दी. इसके बाद जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:35 PM IST
चलती ट्रेन से गिरा जवान, 3 ट्रेनें ऊपर से गुजरीं… फिर भी मौत को दी मात

MP News-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में एक घटना सामने आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. नर्मदापुरम में एक सेना का जवान चलती ट्रेन से नीचे गिर गया. जवान के ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेनें गुजर गईं. रात में गश्त कर रहे गैंगमेन और कर्मचारियों ने उन्हें ट्रैक पर बेहोशी की हालत में देखा. इसके बाद उन्होंने तुरंत अफसरों को सूचना दी. फौरन जवान को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई है. 

ट्रेन से गिरा जवान
जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार-शनिवार को देर रात करीब 2 हजे की है. देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र पिता सोहनवीर नासिक से जबलपुर जा रहे थे. इसी बीच इटारसी और सोहागपुर के बीच गुरमखेड़ी में अचानक वह ट्रेन से गिर गए. फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ. 

दूसरी ट्रेन से लागाय गया सोहागपुर
गश्ती के दौरान गैंगमेन और कर्मचारियों को भूपेंद्र बेहोशी की हालत में मिले. उन्होंने अफसरों को इसकी सूचना दी. अफसरों की सूचना पर 108 एंबुलेंस के ईएमटी भंवर सिंह मंडरे और पायलट ललित यादव मौके पर पहुंचे. रेलवे लाइन पर रास्ता न होने के कारण दोनों ने पहुंचकर जवान को ट्रैक से उठाया. इसके बाद दूसरी ट्रेन रुकवाकर सोहागपुर रेलवे स्टेशन लाया गया. 

भोपाल में कराया गया भर्ती
नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. घायल जवान को भोपाल मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने जवान भूपेंद्र की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई है. 

