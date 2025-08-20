Narsinghpur News: पिता का दोस्त बना दरिंदा, 14 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, जेल से लौटने पर नाबालिग ने सुनाई आपबीती
Narsinghpur News: पिता का दोस्त बना दरिंदा, 14 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, जेल से लौटने पर नाबालिग ने सुनाई आपबीती

MP Crime News: नरसिंहपुर में एक 14 वर्षीय नाबालिग से उसके पिता के दोस्त ने दुष्कर्म किया. यह घटना उस समय हुई जब पीड़िता के पिता जेल में थे. जेल से लौटने पर बेटी ने उन्हें पूरी घटना बताई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:37 PM IST
Narsinghpur News: पिता का दोस्त बना दरिंदा, 14 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, जेल से लौटने पर नाबालिग ने सुनाई आपबीती

Narsinghpur Crime News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां पिता की गैरमौजूदगी में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त ने ही दुष्कर्म किया. पीड़िता के पिता जब जेल से बाहर आए तो बेटी ने उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत की बात बताई. इसके बाद पिता ने हिम्मत दिखाई और बेटी के साथ गाडरवारा थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: नरसिंहपुर में पति ने पत्नी की इज्जत को किया तार-तार! बीच सड़क पर कपड़े उतारकर पीटा

 

पिता के दोस्त ने 14 साल की बेटी से किया दुष्कर्म
दरअसल, ये मामला नरसिंहपुर के गाडरवारा का है. जहां एक मासूम बेटी का पिता जेल चला जाता है और घर पर सिर्फ़ मां-बेटी ही रहती हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पिता का एक दोस्त इस मासूम नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है. और जब पिता जेल से बाहर आए तो बेटी ने अपने साथ हुई हैवानियत की बात अपने पिता को बताई और पिता के साथ गाडरवारा थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई. बेटी की शिकायत पर गाडरवारा पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

यह भी पढ़ें: Narsinghpur News-साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाई

 

पति ने पत्नी की इज्जत को किया तार-तार!
वहीं कुछ दिन पहले नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई थी. ग्राम जोवा निवासी एक पीड़िता ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर एसपी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट और अत्याचार करता है. पीड़िता ने यह भी बताया था कि एक बार पति ने उसे सरेआम सड़क पर न सिर्फ बुरी तरह पीटा, बल्कि उसके कपड़े भी उतार दिए. इस अमानवीय व्यवहार के बावजूद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ सिर्फ मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया और कार्रवाई को टाल दिया. महिला ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

रिपोर्ट- दिनेश विश्वकर्मा

रिपोर्ट- दिनेश विश्वकर्मा

 

 

