आरिफ के बाद अब मेहनाज भी आगे आईं, प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की जताई इच्छा

Narsinghpur News-मुस्लिम युवक के बाद अब 18 साल की मुस्लिम युवती ने प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश की है. मेहनाज ने कलेक्टर शीतला पटले को लेटर दिया है और उसे संत तक पहुंचाने का आग्रह किया है.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम के मुस्लिम युवक की तरह अब नरसिंहपुर में 18 साल की मुस्लिम युवती ने संत प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है. युवती ने कलेक्टर शीतला पटले को लेटर दिया है. लेटर को संत तक पहुंचाने का आग्रह किया है. युवती से पहले इटारसी के आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश की थी. प्रेमानंद महाराज किडनी की ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं.
सर्व धर्म एकता के पैरोकार
25 अगस्त को मेहनाज कलेक्टर कार्यालय पहुंची. लेकिन यहां कलेक्टर नहीं मिले तब मेहनाज ने कार्यालय में पत्र दे दिया. प्रेमानंद महाराज को लिखे इस लेटर में लिखा है कि आप सर्व धर्म एकता के पैरोकार हैं. यदि मेरी एक किडनी से आपको नया जीवन मिल सकता है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा. मेहनाज ने लिखा है कि वह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की जिला ब्रांड एंबेसडर हैं.
सोशल मीडिया से मिली जानकारी
सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानकारी मिली कि संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं. इससे वह व्यथित हुई. इसके बाद उसने निर्णय लिया कि अपनी किडनी स्वेच्छा से भेंट करे. मेहनाज ने बताया कि जब उसने पहली बार सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज को सुना, तभी से उनकी प्रेरणादायी वाणी की फैन हो गई. विश्वास है कि समाज में भाईचारा और एकता की भावना फैलाने वाले ऐसे संत का स्वस्थ रहना जरूरी है, ताकि वे लोगों को जोड़ते रहें. उनका कहना है कि धर्म या जाति से ऊपर इंसानियत होती है.
आरिफ ने भी की थी पेशकश
बता दें कि इटारसी के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश कर चकु हैं. आरिफ ने भी कलेक्टर के माध्यम से पत्र भेज और इमेल भी भेजा. प्रेमानंद महाराज के पास आरिफ का संदेश भी पहुंचा. लेकिन प्रेमानंद महाराज ने किडनी लेने से इनकार कर दिया. साथ ही आरिफ को वृंदावन बुलाकर सम्मानित करने की बात कही.
यह भी पढ़ें-MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, लेकिन वृंदावन में करेंगे सम्मान
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Narsinghpur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!