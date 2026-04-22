नरसिंहपुर के होनहारों ने JEE में गाड़े झंड! 12 छात्रों ने पार किया 50% का आंकड़ा, 3 का JEE एडवांस क्वालिफाई

Jee 2026 Result: नरसिंहपुर जिले के होनहार छात्रों ने इस बार JEE परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करके जिले का नाम रोशन किया है. इन छात्रों की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई है, क्योंकि उनमें से कई ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं और सफलता प्राप्त की है. जिले के कुल 12 छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. इसके अलावा इन प्रतिभाशाली छात्रों में से तीन ने JEE Advanced के लिए क्वालिफाई करके एक बड़ी मंजिल तय की है. यह उपलब्धि न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और पूरे जिले के लिए भी गर्व का विषय है.

नरसिंहपुर जिले के विद्यार्थियों ने जेई 2026 के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है. जिले के 12 छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 3 विद्यार्थी JEE एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं. सोमवार को घोषित JEE 2026 के नतीजों में नरसिंहपुर जिले के कुल 93 विद्यार्थियों में से 83 के परिणाम सामने आए हैं. इनमें 12 छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है.

44 विद्यार्थियों ने किया बेहतर प्रदर्शन

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वहीं 44 विद्यार्थियों ने 30 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की संभावना बढ़ गई है. सफल छात्र कार्तिक लोधी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया. 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य विद्यार्थियों में संचिता कार्तिकेय, माही पटेल, आयुष भरिया, साक्षी मेहरा, आर्या विश्वकर्मा, तनुज कहार, अरशद खान, अनश अली, सरस्वती रजक, पवन वर्मा और अंशिका सोनी शामिल हैं.

खुशी का माहौल

इस उपलब्धि के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है. शिक्षकों और परिवार के सदस्यों ने सफल छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. यह सफलता आने वाले समय में अन्य छात्रों को भी कड़ी मेहनत करने और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी.

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