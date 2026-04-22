Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3188841
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नरसिंहपुर के होनहारों ने JEE में गाड़े झंड! 12 छात्रों ने पार किया 50% का आंकड़ा, 3 का JEE एडवांस क्वालिफाई

Jee 2026 Result: नरसिंहपुर के छात्रों ने JEE में शानदार प्रदर्शन किया किया है. 12 छात्रों ने 50% से अधिक अंक हासिल किए, जबकि 3 छात्रों ने JEE Advanced के लिए क्वालिफाई किया, जिससे जिले का मान बढ़ा है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नरसिंहपुर के होनहारों ने JEE में गाड़े झंड! 12 छात्रों ने पार किया 50% का आंकड़ा, 3 का JEE एडवांस क्वालिफाई

Jee 2026 Result: नरसिंहपुर जिले के होनहार छात्रों ने इस बार JEE परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करके जिले का नाम रोशन किया है. इन छात्रों की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई है, क्योंकि उनमें से कई ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं और सफलता प्राप्त की है. जिले के कुल 12 छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. इसके अलावा इन प्रतिभाशाली छात्रों में से तीन ने JEE Advanced के लिए क्वालिफाई करके एक बड़ी मंजिल तय की है. यह उपलब्धि न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और पूरे जिले के लिए भी गर्व का विषय है.

नरसिंहपुर जिले के विद्यार्थियों ने जेई 2026 के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है. जिले के 12 छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 3 विद्यार्थी JEE एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं. सोमवार को घोषित JEE 2026 के नतीजों में नरसिंहपुर जिले के कुल 93 विद्यार्थियों में से 83 के परिणाम सामने आए हैं. इनमें 12 छात्रों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है.

44 विद्यार्थियों ने किया बेहतर प्रदर्शन 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं 44 विद्यार्थियों ने 30 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की संभावना बढ़ गई है. सफल छात्र कार्तिक लोधी ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया. 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अन्य विद्यार्थियों में संचिता कार्तिकेय, माही पटेल, आयुष भरिया, साक्षी मेहरा, आर्या विश्वकर्मा, तनुज कहार, अरशद खान, अनश अली, सरस्वती रजक, पवन वर्मा और अंशिका सोनी शामिल हैं.

खुशी का माहौल 

इस उपलब्धि के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है. शिक्षकों और परिवार के सदस्यों ने सफल छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. यह सफलता आने वाले समय में अन्य छात्रों को भी कड़ी मेहनत करने और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी.

ये भी पढ़ें : CGBSE 10-12th Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, डिजिलॉकर पर स्टेटस हुआ 'Coming Soon'! जानिए मार्कशीट देखने का पूरा प्रोसेस और डेट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

narsinghpur news

Trending news

narsinghpur news
नरसिंहपुर के होनहारों ने JEE में गाड़े झंड! 12 छात्रों ने पार किया 50% का आंकड़ा...
umariya news hindi
प्यार अंधा होता है! 19 साल के युवक ने खुद का गला रेता, एकतरफा 'लवेरिया' से था पीड़ित
mp rto check post restart
MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश...
ratlam patwari suicide case
भाई की बारात का साफा बना मौत का फंदा, पटवारी ने सुसाइड नोट ने खोला राज
Mohan Yadav
छात्रों के लिए मोहन यादव ने खोला खजाना, कैबिनेट बैठक में 2191 करोड़ रुपये की मंजूरी
Indore News Hindi
सिरफिरे ने पहले मांगी लिफ्ट, पेचकस से ड्राइवर पर हमला कर हड़पी ड्राइविंग सीट
chhatarpur news
MP में प्रकट हुए नए बाबा! हाथ देखकर बताते हैं सबकुछ, समस्या लेकर पहुंच रहे लोग
balaghat news
अजब एमपी का गजब कारनामा: एक MBBS डिग्री, एक नाम, लेकिन दो अलग-अलग चेहरे
sagar news
तुम्हारे पति पर संकट है...पाखंडी बाबा महिलाओं को डराकर रखवा लेता था जेवर, फिर...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें बड़ी खबरें