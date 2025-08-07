Handloom Day: हथकरघा बना हुनर का हथियार, मंडला में नशेड़ी युवा शराब की जगह बना रहें महंगी साड़ियां

National Handloom Day Mandla: आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है. ऐसे हम आज बात करेंगे दयोदय हथकरघा केंद्र की. जिसे जैन समाज के कुछ समाजसेवियों की एक अनोखी पहल कहा जा सकता है. हथकरघा के जरिये जैन समाज ने ऐसे युवाओं, और ग्रामीणों को मुख्यधारा में वापस लाने का बीड़ा उठाया है, जो कभी शराब बनाने, शराब पीकर हिंसा करने और मछलियों को मारने जैसे कामों में लिप्त थे .

स्थानीय युवाओं को रोजगार देना

दरअसल, मंडला में जैन समाज ने ऐसे लोगों के लिए एक हथकरघा केंद्र आमानाला मे स्थापित किया है, जहां के लोग शराब बनाने शराब बेचने और मछली मारकर अपना भरण पोषण करने के लिए जाने जाते हैं. अब यहां के लोग हथकरघा में काम करने वालों के रूप मे जाने जाते हैं. जैन समाज के द्वारा इस हथकरघा को खोलने का मुख्य उद्देश्य यहां के ग्रामीण, युवाओं को नशा और हिंसा से दूर रखना है, साथ ही पलायन करने वाले स्थानीय युवाओं को रोजगार देकर उन्हें अपने घर पर ही रोकना भी है.

आकर्षक डिजाइन वाली साड़ियां

आज आस-पास के लगभग 7-8 गांवों के 50-60 युवा इस हथकरघा केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं. यहां आने वाले युवा सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और फिर अपने काम में जुट जाते हैं. वे धागे से साड़ियां, लहंगा-चुनरी, कर्ता पायजामा, शेरवानी और शर्ट आदि बनाते हैं. इतना ही नहीं, वे साड़ियों में जरदोजी और गोटा पत्ती की आकर्षक डिज़ाइन भी बनाते हैं. जिससे साड़ियां, लहंगे और शेरवानी बेहद खूबसूरत दिखते हैं.

सबसे खास बात यह है कि इन उत्पादों को कारखाने के पास ही स्थित हथकरघा की एक छोटी सी दुकान से बेचा जाता है. यह जानकर खुशी होती है कि इनके द्वारा बनाई गई साड़ियां न सिर्फ एमपी बल्कि अन्य प्रांतों व विदेशो तक जा चुकी हैं और यह भी कहा जाता है कि यहां के बने कपड़े सबसे महंगे और उत्तम गुणवत्ता वाले होते हैं. इस पहल का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह है कि अब यहां के युवा प्रति माह लगभग 10 से 15 हजार रुपये कमा रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.

मंडला के जैन समाज की यह पहल सिर्फ हथकरघा केंद्र नहीं है यह एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति, जो सिर्फ धागों को नहीं, बल्कि जिंदगियों को एक नई दिशा दे रही है. यह दिखाती है कि कैसे करुणा और दूरदर्शिता से एक समाज को पूरी तरह से बदला जा सकता है.

