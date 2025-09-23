MP में इस खतरनाक बीमारी का अलर्ट, मिट्टी और पानी से फैलता है ये रोग, गलत इलाज से कई लोगों ने गंवाई जान

MP News: मध्य प्रदेश में मेलियोइडोसिस नामक संक्रामक बीमारी को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने अलर्ट जारी किया है. यह बीमारी बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमेलाई नामक बैक्टीरिया से फैलती है, जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है.
Trending Photos
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मेलियोइडोसिस नामक एक गंभीर बीमारी को लेकर चिंता का माहौल है. नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने इस संक्रामक रोग को लेकर अलर्ट जारी किया है. यह रोग बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमैली नामक जीवाणु से होता है, जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है. इसका संक्रमण बरसात और उमस भरे मौसम में ज़्यादा होता है. विशेषज्ञों ने इसे मधुमेह, गुर्दे की बीमारी और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए विशेष रूप से ख़तरनाक बताया है.
यह भी पढ़ें: टीबी जैसी बीमारी मेलियोइडोसिस से किसको सबसे ज्यादा खतरा? 20 जिलों में मिल चुके हैं 130 मरीज; एक्शन में CM मोहन यादव
MP में इस खतरनाक बीमारी का अलर्ट
दरअसल, संक्रामक रोग मेलियोइडोसिस धीरे-धीरे फैल रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने अलर्ट जारी किया है. एम्स, भोपाल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह वर्षों में 20 से ज़्यादा ज़िलों में इसके 130 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस बीमारी को उभरती हुई उपेक्षित बीमारियों की सूची में रखा है. एम्स भोपाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 6 सालों में मध्य प्रदेश के 20 से अधिक जिलों से 130 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और यह बीमारी अब राज्य में स्थानिक (एंडेमिक) रूप ले चुकी है. रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि इस बीमारी से पीड़ित हर 10 में से 4 मरीजों की मौत हो जाती है. इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लक्षण अक्सर टीबी जैसे होते हैं, जिससे गलत इलाज शुरू हो जाता है और संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है.
इन मरीजों के लिए जानलेवा है मेलियोइडोसिस
विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी डायबिटीज और किडनी के मरीजों के साथ-साथ कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है.
यह भी पढ़ें: बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार, एमपी में मिले 14 नए केस
बीमारी कैसे फैलती है
यह रोग बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमैली नामक जीवाणु से फैलता है, जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है. बरसात और उमस भरे मौसम में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा इस बीमारी के नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं.