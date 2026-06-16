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NEET UG 2026: MP के 30 जिलों में 21 जून को होगी परीक्षा, CM मोहन यादव ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए ये अहम निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 जून को मंत्रालय में नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा-2026 की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केन्द्रों में लगाई जाने वाली बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर 19 जून को ही परीक्षा केन्द्रों में लगा दिए जाएं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 16, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:03 PM IST
NEET UG 2026: MP के 30 जिलों में 21 जून को होगी परीक्षा, CM मोहन यादव ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए ये अहम निर्देश

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NEET UG 2026: MP के 30 जिलों में होगी परीक्षा, मोहन यादव ने की तैयारियों की समीक्षा
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