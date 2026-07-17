/मम्मी-पापा दोनों डॉक्टर, NEET में बेटे ने किया कमाल; जबलपुर के आर्यमन सोलंकी स्टेट टॉपर, ऑल इंडिया में 46वीं रैंक

बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते हुए आर्यमन की मां डॉ. अनुपमा सोलंकी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया, 'यह किसी भी माता-पिता के जीवन का सबसे गौरवशाली और बड़ा दिन है. बच्चे की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई. हालांकि, दोबारा परीक्षा (री-नीट) का समय बेहद कठिन और तनावपूर्ण था, क्योंकि बच्चों को एक बार फिर से उसी मानसिक दबाव से गुजरते हुए दोबारा तैयारी करनी पड़ी, लेकिन अंत में यह एक बहुत ही निष्पक्ष और फेयर साबित हुआ. हम इस परिणाम से बेहद संतुष्ट हैं.' उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता के तौर पर उनका योगदान मुख्य रूप से मोरल सपोर्ट देना था, क्योंकि आर्यमन खुद ही काफी समझदार और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह केंद्रित था.