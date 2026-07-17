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मम्मी-पापा दोनों डॉक्टर, NEET में बेटे ने किया कमाल; जबलपुर के आर्यमन सोलंकी स्टेट टॉपर, ऑल इंडिया में 46वीं रैंक

मध्य प्रदेश के जबलपुर के आर्यमन सोलंकी ने नीट री-एग्जाम में प्रदेश में टॉप किया है और देश में उन्हें 46वीं रैंक मिली है. आर्यमन सोलंकी के पिता डॉक्टर फणींद्र सोलंकी यूरोलॉजिस्ट है और मां अनुपमा सोलंकी गायकोनोलॉजिस्ट है. उनकी बहन तान्या भी मेडिकल स्टूडेंट हैं.

Written ByKuldeep Babele
Published: Jul 17, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:12 PM IST
मम्मी-पापा दोनों डॉक्टर, NEET में बेटे ने किया कमाल; जबलपुर के आर्यमन सोलंकी स्टेट टॉपर, ऑल इंडिया में 46वीं रैंक

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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