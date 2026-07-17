/मम्मी-पापा दोनों डॉक्टर, NEET में बेटे ने किया कमाल; जबलपुर के आर्यमन सोलंकी स्टेट टॉपर, ऑल इंडिया में 46वीं रैंक

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मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले आर्यमन सोलंकी ने नीट री-एग्जाम में कमाल कर दिया है और राज्य में टॉप किया है. आर्यमन को देश में 46वीं रैंक मिली है और रिजल्ट आने के बाद से ही घर में बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है. खास बात है कि आर्यमन सोलंकी का पारिवारिक बैकग्राउंड भी मेडिकल फील्ड का रहा है और उनके पिता डॉ. फणींद्र सोलंकी एक जाने-माने यूरोलॉजिस्ट हैं, जबकि उनकी मां डॉ. अनुपमा सोलंकी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं. माता-पिता के डॉक्टर होने के कारण घर में शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई के प्रति एक अनुकूल माहौल था, जिसका आर्यमन को भरपूर फायदा मिला.
अपनी इस बड़ी सफलता के बारे में बात करते हुए आर्यमन सोलंकी ने बताया कि उनका लक्ष्य शुरू से ही स्पष्ट था. उन्होंने 9वीं क्लास से ही नीट की गंभीर तैयारी शुरू कर दी थी. लगातार और व्यवस्थित पढ़ाई ही उनकी सफलता का मुख्य आधार रही.
मेंटल हेल्थ पर भी विशेष ध्यान
री-एग्जाम की चुनौतियों पर बात करते हुए आर्यमन सोलंकी ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने केवल पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ पर भी विशेष ध्यान दिया. उनका मानना है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को बनाए रखना भी परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बेहद जरूरी है. इसके लिए वे नियमित रूप से खेलकूद में हिस्सा लेते थे और दोस्तों से बातचीत कर खुद को तनावमुक्त रखते थे. माता-पिता का डॉक्टर होना भी उनके लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत रहा, जिससे उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग मिला.
मां अनुपमा सोलंकी ने बताई क्या थी चुनौती?
बेटे की सफलता पर गर्व महसूस करते हुए आर्यमन की मां डॉ. अनुपमा सोलंकी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया, 'यह किसी भी माता-पिता के जीवन का सबसे गौरवशाली और बड़ा दिन है. बच्चे की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई. हालांकि, दोबारा परीक्षा (री-नीट) का समय बेहद कठिन और तनावपूर्ण था, क्योंकि बच्चों को एक बार फिर से उसी मानसिक दबाव से गुजरते हुए दोबारा तैयारी करनी पड़ी, लेकिन अंत में यह एक बहुत ही निष्पक्ष और फेयर साबित हुआ. हम इस परिणाम से बेहद संतुष्ट हैं.' उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता के तौर पर उनका योगदान मुख्य रूप से मोरल सपोर्ट देना था, क्योंकि आर्यमन खुद ही काफी समझदार और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह केंद्रित था.
AIIMS दिल्ली मिलना एक सपने के सच होने जैसा: आर्यमन की बहन
आर्यमन की बड़ी बहन तान्या सोलंकी भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं. अपने भाई की शानदार रैंक और सफलता पर खुशी साझा करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें पहले से ही पूरा भरोसा था कि आर्यमन के नंबर बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन देश भर में 46वीं रैंक हासिल करना और एम्स दिल्ली मिलना हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. मेडिकल की तैयारी करने वाले हर छात्र का यह सबसे बड़ा सपना होता है. हम सब इस सफलता से बेहद खुश हैं और मैं चाहती हूं कि आगे चलकर मेरा भाई एक बहुत ही संवेदनशील और बेहतरीन डॉक्टर बने.'
तान्या ने बताया कि शुरुआती दौर यानी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के दौरान भाई को थोड़ा गाइडेंस और सहयोग दिया था, लेकिन इसके बाद आर्यमन ने खुद ही बहुत अनुशासित तरीके से अपनी पढ़ाई को संभाला. पूरे परिवार का भावनात्मक सपोर्ट हमेशा उसके साथ रहा.