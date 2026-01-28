जबलपुर में पड़ोसियों की दबंगई, महिला को बीच सड़क घसीटकर लात-डंडों से बेरहमी से पीटा, कपड़े फाड़े; 5 साल की मासूम को भी नहीं बख्शा

Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक महिला के साथ उसके पड़ोसियों ने मारपीट की है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपियों का झुंड बेरहमी से महिला के साथ मारपीट कर रहे है. आरोपियों ने पीड़िता की 5 साल की बच्ची पर भी हमला किया है. इस घटना में पीड़िता बुरी तरह से चोटिल हुई है.

क्या है पूरा मामला

मामला जबलपुर के अधारताल इलाके का है. यहां महिला को बुरी तरह से पीटा गया है. महिला पर हमला करने वाले और कोई नहीं उसके पड़ोसी थे. महिला की पहचान अंजू पांडे के रूप में हुई है. अंजू ने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं उसने कहा कि उसका ट्रासंपोर्ट का काम है और उसके पड़ोसियों की नजर उसके गाड़ी और मकान पर है. पड़ोसी आए दिन उससे मारपीट करते हैं और विरोध करने पर बलात्कार की धमकी देते हैं.

गाड़ी और मकान पर है नजर

महिला ने बताया कि पड़ोसियों से उसे बुरी तरह पीटा है. उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है उसकी हाथ की उंगली फ्रैक्चर हुई है उसके कपड़े भी फटे थे. इतना ही नहीं बीच बचाव करने पहुंची उसकी 5 साल की बेटी को भी पीटा गया है. आरोपियों का नाम राहुल यादव, भीषू बंगाली और रोहित यादव. सुनीता यादव व बबीता यादव है. इनकी नजर मेरे मकान और गाड़ी पर है. उनका कहना है कि हम उनकी बात मानें और उनके इशारों पर नाचे. वे अक्सर ही उधारी के पैसे मांगते हैं गाड़ियां मांगते हैं. विरोध करने पर वे मारपीट गाली गलौच पर उतर आते हैं.

अब तक कोई कार्रवाई नहीं

महिला ने बताया कि पड़ोसियों से वो लंबे समय से परेशान है. उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. और ऐसे में आरोपियो के हौसले बुलंद हो गए और आज फिर उन्होंने मुझपर हमला किया है. एडिशनल एसपी जबलपुर का कहना है कि पीड़िता के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है. मामले की जांच कराई जा रही है. वीडियो भी सामने आए हैं मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले,जबलपुर

