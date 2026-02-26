Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3123676
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में 1 मार्च से बदल जाएगी शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया, हथियार खरीदने से पहले जान लें नए नियम

MP Arms License Online Application: मध्य प्रदेश में अब शस्त लाइसेंस के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे. एक मार्च से ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. नए लाइसेंस, बंदूक या अन्य हथियार लेने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा. आइए आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Arms License Online Application
MP Arms License Online Application

New Arms License Rules: मध्य प्रदेश सरकार अब शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, एक मार्च से नए लाइसेंस, बंदूक या अन्य हथियार लेने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन फॉर्म अब किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे. आवेदक को भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी. आवेदन पूरा करने के बाद आवेदक को एक यूनिक फाइल नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जा सकेगा.

बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से पहले लाइसेंस और कारतूस में भारी गड़बड़ी और हेराफेरी की खबरें सामने आई थीं. इसी वजह से सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इससे अब हर आवेदक का रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित होगा. इसके अलावा, नियम तोड़ने वाले या अयोग्य लोग आसानी से पहचाने जा सकेंगे. अब न तो व्यक्तिगत सिफारिशों का असर रहेगा और न ही किसी तरह के गलत रिकॉर्ड की गुंजाइश बचेगी. 

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी
कहा जा रहा है कि नई ऑनलाइन सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी. इसके अलावा, प्रशासन का भी नियंत्रण मजबूत होगा. अब आवेदन के हर स्टेप को ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ लाइसेंस बल्कि नवीनीकरण और स्पोर्ट्स कोटे के तहत जारी लाइसेंसों की स्थिति की निगरानी भी आसान होगी. यह कदम प्रदेश में शस्त लाइसेंस प्रक्रिया को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज बनाने में मदद करेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑफलाइन स्वीकार नहीं
यदि कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उसका ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. एक मार्च के बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही मान्य होंगे. इससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को भी परेशानी नहीं होगी. यह कदम प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस व्यवस्था को साफ-सुथरी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp news

Trending news

mp news
एमपी में 1 मार्च से बदल जाएगी शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया, खरीदने से पहले जान लें नियम
chhattisgarh news
कबीरधाम में 1339 परिवारों को बड़ी राहत, जानिए इस योजना का आपको कैसे मिलेगा लाभ?
chhattisgarh news
रायपुर तहसील में वकीलों का भारी हंगामा, कर्मचारी से पूछी जाति, धक्का-मुक्की की
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश, जनता से जुड़े कामों में अब नहीं होगी देर
CG News
24 घंटे में 11 लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आखिर क्यों मच रहा है कोहराम?
mp news
प्यार में मिला धोखा, तो युवक खो बैठा मानसिक संतुलन, 8 साल जंजीरों में जकड़ा रहा सोनू
mp farmer news
एमपी में MSP पर बेचना चाहते हैं गेहूं, तो फटाफट करा लें रजिस्ट्रेशन, जानिए लास्ट डेट
mp news hindi
टोल प्लाजा पर फौजी ने पैसे देने से किया मना तो छिड़ी बहस, जानें टोल फ्री के नियम
mp news
इंजेक्शन लगते ही बिगड़ी महिला की हालत, कुछ ही देर में तोड़ा दम, परिजनों का हंगामा
Bilaspur News
GGU में फिर भारी बवाल! होली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के बीच जमकर बरसे लात-घूंसे