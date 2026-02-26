एमपी में 1 मार्च से बदल जाएगी शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया, हथियार खरीदने से पहले जान लें नए नियम

New Arms License Rules: मध्य प्रदेश सरकार अब शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, एक मार्च से नए लाइसेंस, बंदूक या अन्य हथियार लेने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन फॉर्म अब किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे. आवेदक को भारत सरकार के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी. आवेदन पूरा करने के बाद आवेदक को एक यूनिक फाइल नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जा सकेगा.

बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से पहले लाइसेंस और कारतूस में भारी गड़बड़ी और हेराफेरी की खबरें सामने आई थीं. इसी वजह से सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इससे अब हर आवेदक का रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित होगा. इसके अलावा, नियम तोड़ने वाले या अयोग्य लोग आसानी से पहचाने जा सकेंगे. अब न तो व्यक्तिगत सिफारिशों का असर रहेगा और न ही किसी तरह के गलत रिकॉर्ड की गुंजाइश बचेगी.

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी

कहा जा रहा है कि नई ऑनलाइन सिस्टम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी. इसके अलावा, प्रशासन का भी नियंत्रण मजबूत होगा. अब आवेदन के हर स्टेप को ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ लाइसेंस बल्कि नवीनीकरण और स्पोर्ट्स कोटे के तहत जारी लाइसेंसों की स्थिति की निगरानी भी आसान होगी. यह कदम प्रदेश में शस्त लाइसेंस प्रक्रिया को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज बनाने में मदद करेगा.

ऑफलाइन स्वीकार नहीं

यदि कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उसका ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. एक मार्च के बाद प्राप्त होने वाले सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पद्धति से ही मान्य होंगे. इससे न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को भी परेशानी नहीं होगी. यह कदम प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस व्यवस्था को साफ-सुथरी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है.

