नर्मदा बेसिन में मिली मछलियों की नई प्रजाति, जानिए इसकी क्या-क्या हैं खूबियां?

Narmada River Basin: मध्यप्रदेश के नर्मदा नदी बेसिन से एक बड़ी और खास खोज सामने आई है. यहां मीठे पानी में रहने वाली नेमाचिलिड लोच मछली की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है, जिसे इंडोरियोनेक्टीज महाडेओएन्सिस नाम दिया गया है. यह मछली नदी-नालों के तल में पाई जाती है. यह खोज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में महादेव पहाड़ी क्षेत्र, खासकर पचमढ़ी की धाराओं में किए गए मछली सर्वेक्षण के दौरान सामने आई.

सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसी लोच मछली देखी, जिसकी बनावट और रंग-रूप पहले से ज्ञात प्रजातियों से अलग था. इसके बाद जब इसका गहन टैक्सोनोमिक और अनुवांशिक अध्ययन किया गया, तो यह साफ हुआ कि यह अब तक दर्ज न की गई, पूरी तरह नई प्रजाति है. चूंकि यह मछली महादेव पहाड़ी की धारा में पाई गई, इसलिए इसका नाम उसी क्षेत्र के नाम पर रखा गया.

जानिए इनकी क्या है खासियत

इस नई मछली प्रजाति में कई खास खूबियां पाई गई हैं. इसके पृष्ठीय पंख में 8 और गुदा पंख में 7 शाखित किरणें हैं. इसकी नासिका लंबी है और शरीर के दोनों ओर अलग-अलग ऊर्ध्व पट्टियां दिखती हैं, जो इसे दूसरी लोच मछलियों से अलग बनाती हैं. तल में रहने वाली ये मछलियां पानी की सफाई, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जल पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं.

कई अज्ञात प्रजातियां भी मौजूद

यह खोज मध्य भारत की जल जैव-विविधता और सतपुड़ा पर्वतमाला के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में अभी और भी कई अज्ञात प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं. लेकिन बांध निर्माण, प्रदूषण, आवास नष्ट होना और अत्यधिक दोहन जैसी समस्याएं इन मछलियों के लिए खतरा बन रही हैं. ऐसे में जरूरी है कि इनके संरक्षण और आवास सुरक्षा के लिए ठोस वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण प्रयास किए जाएं.

