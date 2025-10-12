जबलपुर में साइबर ठगों का नया जाल, अब पुलिस-CBI नहीं, डॉक्टर बनकर कर रहे फ्रॉड

Cyber Fraud In Jabalpur: मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर जालसाजों ने डॉक्टर बनकर एक व्यक्ति से 2.55 लाख रुपये की ठगी कर ली. गंजीपुरा इलाके में रहने वाले जनरल स्टोर संचालक सुधीर नायक साइबर ठगी के नए तरीके का शिकार हो गए, जिसमें उन्हें 2,55,682 रुपये की चपत लग गई. पीड़ित की पत्नी लंबे समय से पैरों की समस्या से जूझ रही थी, जिसके चलते सुधीर नायक ने 4 अक्टूबर को ऑनलाइन बेस्ट न्यूरोसर्जन की तलाश शुरू की. सर्च के जरिए मिले नंबर पर कॉल करने पर उनसे डॉक्टर का नाम और समस्या पूछी गई और कहा गया कि अगले दिन के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाएगा. अपॉइंटमेंट के बहाने लाखों की ठगी कर ली गई.

जबलपुर में साइबर ठगों का नया जाल

दरअसल, गंजीपुरा इलाके में रहने वाले जनरल स्टोर संचालक सुधीर नायक की पत्नी लंबे समय से पैरों की समस्या से जूझ रही थीं. 4 अक्टूबर को उन्होंने ऑनलाइन बेस्ट न्यूरोसर्जन की तलाश शुरू की. सर्च में आए नंबर पर कॉल करने पर उनसे डॉक्टर का नाम और समस्या पूछी गई. अगले दिन उनसे अपॉइंटमेंट मांगा गया और एक ऑनलाइन लिंक एपीके फाइल भेजी गई. सुधीर नायक ने लिंक और फाइल पर क्लिक किया, जिसमें एक विकल्प आया कि केवल 10 रुपये जमा करके नंबर बुक किया जा सकता है. क्लिक करते ही उनका बैंक खाता एपीके फाइल से जुड़ गया. अगले दिन उनके खाते से कई ट्रांजेक्शन हुए और कुल 2,55,682 रुपये निकाल लिए गए.

मामले की जांच जारी

साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. साइबर पुलिस इंस्पेक्टर नीरज नेगी ने बताया कि पहले जालसाज़ पुलिस और सीबीआई के ग्राहक अधिकारी बनकर ठगी करते थे. अब एक नया चलन सामने आया है जिसमें डॉक्टर या उनके सहायक से अपॉइंटमेंट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है. लिंक या यूपीआई फाइल के ज़रिए मोबाइल फ़ोन और बैंक खाते हैक किए जा रहे हैं. मामले की जांच चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!