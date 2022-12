Places To Visit In New Year: नए साल पर जाना है घूमने, MP की इन जगहों पर सस्ते में मना सकते हैं वेकेशन

New Year 2023 Places To Visit In MP: अगर आप भी अभी तक नए साल (New Year Celebration Plan) पर घूमने जाने का प्लान नहीं बना पाए हैं और अगर बजट खुशी में खलल डाल रहा है, तो मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की इन 5 जगहों के बारे में आप सोच सकते हैं. यहां पर आप सस्ते में और 2 दिन का प्लान बनाकर भी नया साल इंजॉय कर सकते हैं. यहां देखिए पूरी लिस्ट