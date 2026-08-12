रतलाम में नवविवाहिता का घर में फंदे पर मिला शव, 7 महीने पहले हुई थी शादी, बिहार की रहने वाली थी

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मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ईसारथुनी गांव से एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान बिहार की रहने वाली ऋतु के रुप में हुई है. ऋतू का विवाह लगभग सात महीने ईसारथुनी निवासी भरत के साथ हुआ था. बताया जा रहा है कि जिस समय यह दुखद घटना हुई, उस समय घर पर परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि भरत की मां बीमारी के कारण एक मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रही थीं. इसी दौरान ऋतु का शव उसके ही घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया.
बिहार की रहने वाली थी मृतका
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और घटनास्थल का मुआयना किया. मामला एक नवविवाहिता महिला से जुड़ा है, इसलिए नायब तहसीलदार ने भी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं. शुरुआती पूछताछ में पति भरत ने किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद या अनबन से साफ इनकार किया. मृतका के बिहार में रहने वाले परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके रतलाम पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर ही पता चल सकेगा.
एमपी में तेजी से बढ़ रहे ऐसे मामले
बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में शादीशुदा महिलाओं की संदिग्ध मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं. भोपाल में ट्विशा शर्मा का भी शव उनके घर पर फंदे से लटका मिला था. इस मामले में ट्विशा की सास और पति समर्थ सिंह अभी जेल में बंद हैं. वहीं, भिंड में शादी के सिर्फ 33 दिन बाद एक 18 साल की नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था. मामले में मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था. वहीं डिंडोरी में भी एक 23 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जहां उसका शव फंदे से लटका मिला था. ग्वालियर में भी एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे. इन घटनाओं के बीच अब रतलाम से भी बिहार की रहने वाली ऋतु का शव शादी के करीब सात महीने बाद उसके घर में फंदे से लटका मिला. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.
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