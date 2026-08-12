रतलाम में नवविवाहिता का घर में फंदे पर मिला शव, 7 महीने पहले हुई थी शादी, बिहार की रहने वाली थी

एमपी में तेजी से बढ़ रहे ऐसे मामले

बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में शादीशुदा महिलाओं की संदिग्ध मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं. भोपाल में ट्विशा शर्मा का भी शव उनके घर पर फंदे से लटका मिला था. इस मामले में ट्विशा की सास और पति समर्थ सिंह अभी जेल में बंद हैं. वहीं, भिंड में शादी के सिर्फ 33 दिन बाद एक 18 साल की नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला था. मामले में मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था. वहीं डिंडोरी में भी एक 23 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जहां उसका शव फंदे से लटका मिला था. ग्वालियर में भी एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे. इन घटनाओं के बीच अब रतलाम से भी बिहार की रहने वाली ऋतु का शव शादी के करीब सात महीने बाद उसके घर में फंदे से लटका मिला. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.