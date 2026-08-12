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रतलाम में नवविवाहिता का घर में फंदे पर मिला शव, 7 महीने पहले हुई थी शादी, बिहार की रहने वाली थी

रतलाम में एक नवविवाहिता का शव उसके घर पर फंदे से लटका हुआ मिला. मूल रूप से बिहार की रहने वाली महिला की शादी भरत नाम के युवक से हुई थी. घटना के समय घर पर कोई नहीं था. सूचना मिलने पर पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 12, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:16 PM IST
रतलाम में नवविवाहिता का घर में फंदे पर मिला शव, 7 महीने पहले हुई थी शादी, बिहार की रहने वाली थी

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