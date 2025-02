कामायनी एक्सप्रेस 11072 में बम की सूचना, बनारस से मुंबई जा रही थी ट्रेन

Bomb In Kamayani Express 11072 News : बनारस से मुंबई जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस 11072 में बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया. ट्रेन बनारस से मुंबई जा रही थी. बम की सूचना के बाद ट्रेन बीना स्टेशन प्लेट फॉर्म न.1 पर खड़ी की गई है. मामले की खबर मिलते ही RPF, GRP, लोकल थाना, बीना पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रेन में सर्चिंग का काम शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि स्टेशन पर अभी अंदर जाने से यात्रियों को रोका जा रहा है. इससे पहले 26 मार्च, 2024 को भी कामायनी एक्सप्रेस में इसी तरह से बम की खबर आई थी. तब आनन-फानन में ट्रेन को उत्तर प्रदेश के जंघई स्टेशन पर रोक दिया गया था.

मार्च में भी मिली थी धमकी

इससे पहले मार्च में भी कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली थी. उस समय भी यात्रियों और रेलवे के अफसरों में खलबली मच गई थी. ट्रेन को यूपी के जंघई स्टेशन पर रोकी और जांच शुरू की. इसके लिए प्रयागराज से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और जौनपुर पुलिस को तुरंत बुलाया था. वाराणसी से मुंबई जाने वाली इस ट्रेन में बम की खबर जीआरपी कंट्रोल रूम में एक फोन से मिली थी. बोला गया था "कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखा हुआ है. ट्रेन को रुकवा लें, नहीं तो धमाका हो जाएगा."

Alert of explosive material reported in train 11072 Kamayani Express traveling from Ballia to Lokmanya Tilak Terminal via Jaunpur - Varanasi - Prayagraj route.

The train has been stopped at Janghai station for two hours. Teams from GRP, RPF, and local police are conducting… pic.twitter.com/0AYVV5xT8r

— IANS (@ians_india) March 26, 2024