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प्रमोशन में आरक्षण मामले में कर्मचारियों को झटका, अभी और करना होगा इंतजार, अब नए सिरे से होगी सुनवाई

MP Promotion Reservation: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सरकारी कर्मचारियों को अभी राहत नहीं मिली है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश की पीठ का सुरक्षित फैसला अब नहीं सुनाया जाएगा. अब नई बेंच इस मामले की सुनवाई शुरुआत से करेगी.

Written ByPooja
Published: Jul 01, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:30 PM IST
प्रमोशन में आरक्षण मामले में कर्मचारियों को झटका, अभी और करना होगा इंतजार, अब नए सिरे से होगी सुनवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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