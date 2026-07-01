प्रमोशन में आरक्षण मामले में कर्मचारियों को झटका, अभी और करना होगा इंतजार, अब नए सिरे से होगी सुनवाई

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MP Promotion Reservation: मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब वह फैसला सुनाया नहीं जाएगा. अब इस पूरे मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बेंच के समक्ष होगी. नई बेंच इस मामले की सुनवाई शुरुआत से करेगी, जिससे अंतिम फैसले लिए कर्मचारियों अभी और इंतजार करना पड़ेगा.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सुरक्षित रखे फैसले को 90 दिनों के भीतर सुनाने की गाइडलाइन जारी कर रखी है. एमपी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की बैंच ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बीती 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाया नहीं गया और इससे पहले चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा का तबादला सुप्रीम कोर्ट में हो गया. ऐसे में अब जबलपुर हाईकोर्ट की नई बेंच मामले पर नए सिरे से सुनवाई शुरु करेगी. एमपी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रुसिया की बेंच अब प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर नए सिरे से सुनवाई शुरु करेगी. इधर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में लंबी दलीलें पेश कर चुके सपाक्स और अजाक्स के वकीलों को भी नए सिरे से बहस करने होगी.
सरकारी कर्मचारियों को करना होगा इंतजार
यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि इसका संबंध राज्य में लाखों सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से है. बता दें, हाई कोर्ट ने 2016 में प्रमोशन के 2002 के नियमों को रद्द कर दिया था. तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ही जगहों पर अलग-अलग चरणों में लंबित है. अब एक नई बेंच की सुनवाई से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भविष्य तय होगा, हालांकि कर्मचारियों को अभी लंबी इंतजार करना होगा.
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