प्रमोशन में आरक्षण मामले में कर्मचारियों को झटका, अभी और करना होगा इंतजार, अब नए सिरे से होगी सुनवाई

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सुरक्षित रखे फैसले को 90 दिनों के भीतर सुनाने की गाइडलाइन जारी कर रखी है. एमपी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की बैंच ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बीती 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाया नहीं गया और इससे पहले चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा का तबादला सुप्रीम कोर्ट में हो गया. ऐसे में अब जबलपुर हाईकोर्ट की नई बेंच मामले पर नए सिरे से सुनवाई शुरु करेगी. एमपी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रुसिया की बेंच अब प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर नए सिरे से सुनवाई शुरु करेगी. इधर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट में लंबी दलीलें पेश कर चुके सपाक्स और अजाक्स के वकीलों को भी नए सिरे से बहस करने होगी.