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MP-छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों पर NGT सख्त, भूजल संकट बड़ी समस्या, 6 हफ्ते में चाहिए रिपोर्ट

Water Crisis IN MP: एमपी-छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में भूजल संकट को लेकर एनजीटी सख्त है. बताया जा रहा है कि सभी राज्यों को 6 हफ्तों में रिपोर्ट तैयार करके भेजने को कहा गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:56 AM IST
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भूजल संकट पर एनजीटी सख्त
भूजल संकट पर एनजीटी सख्त

MP News: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत तीन राज्यों में भूजल संकट की स्थिति को लेकर सख्ती हो रही है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि एनजीटी ने इस मामले में अब सभी राज्यों से 6 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है. क्योंकि इन राज्यों में जलस्तर तेजी से गिर रहा है. ऐसे में एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्र भोपाल पीठ ने इस मामले में अब सभी से रिपोर्ट मांगी है. जिसमें यह पूछा गया है कि भूजल संरक्षण और रिचार्ज के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और क्या तेजी से उस पर काम किया जा रहा है. क्योंकि गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है. 

जल संरक्षण पर होना चाहिए काम 

केंद्रीय भूजल अधिकरण के 2020 के नियमों को जमीन पर लागू करने की बात कही गई है. इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में अंधाधुंध जल दोहन की स्थिति बन रही है, वहां स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है. इसलिए इन स्थानों पर वैज्ञानिक तरीकों से वर्षा जल का रिचार्ज करना जरुरी है. इसके साथ ही पर्यावरण क्षति से वसूली गई राशि का इस्तेमाल भी जल संरक्षण करने की दिशा में करना चाहिए. क्योंकि गिरते जल स्तर को कम करने के लिए यह जरूरी माना जा रहा है. 

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इन 6 राज्यों पर सख्ती 

मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में भी गिरता भूजल स्तर बड़ी समस्या माना जा रहा है. यही वजह है कि व्यापक स्तर पर भूजल संकट को लेकर सभी से सख्ती के साथ-साथ अब रिपोर्ट भी तलब की गई है. क्योंकि भीषण गर्मी में यह बड़ी समस्या बन जाता है. ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरुरत है. सरकारों से भी इस दिशा में काम करने के लिए फिर से कहा गया है. क्योंकि राज्यों में पानी की समस्या भी दिखना शुरू हो गई है. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा या है. 

बता दें कि भीषण गर्मी के दौर में कई राज्यों में अब जल संकट की स्थिति भी दिखने लगी है. लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है. ऐसे में एनजीटी भी अब भूजल स्तर को लेकर सख्त है. 

ये भी पढ़ेंः MP के इस जिले में लू का प्रकोप, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में सन्नाटा

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