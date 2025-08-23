45 मिनट की दूरी अब सिर्फ 7 मिनट में, जबलपुर में आज से खुलेगा MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर

MP Longest Flyover: जबलपुर शहर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, यहां बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से बने इस फ्लाईओवर से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है. यह फ्लाईओवर मदनमहल से लेकर दमोह नाका तक लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और इसे पार करने में अब महज 7 मिनट का समय लगेगा, जबकि पहले यही दूरी तय करने में 30 से 45 मिनट तक लग जाते थे, यानि 45 मिनट की दूरी अब 7 मिनट में तय हो जाएगी. यह जबलपुर के जाम को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और यात्रियों को बड़ी राहत देगा.

जबलपुर के लोगों में खुशी

इस फ्लाईओवर से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी, ट्रक और भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट मिलने से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. क्योंकि अभी मेन सड़क से ही बड़े वाहन भी निकलते थे, लेकिन अब बड़े वाहन सीधे प्लाईओवर को पास करके निकलेंगे. फ्लाईओवर के लोकार्पण को लेकर शहरवासियों में उत्साह दिख रहा है. शुक्रवार रात से ही फ्लाईओवर को सुसज्जित कर दिया गया है. क्योंकि यह शहर के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है.

जबलपुर फ्लाईओवर की विशेषताएं

लंबाई: 7 किलोमीटर (MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर)

लागत: लगभग 1100 करोड़ रुपए

समय की बचत: 45 मिनट की जगह अब सिर्फ 7 मिनट में सफर

रूट: मदनमहल से दमोह नाका तक

डिजाइन: अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित, स्मार्ट लाइटिंग और सुरक्षा फीचर्स से युक्त

6 साल में बनकर तैयार

बता दें कि इस फ्लाईओवर ब्रिज का भूमिपूजन साल 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, जिसके बाद करीब 6 साल बाद यह बनकर तैयार हो गया है. जिसका अब 23 अगस्त 2025 को लोकार्पण किया जा रहा है. जबलपुर के इस ब्रिज का निर्माण सेंट्रल रिजर्व फंड के तहत केंद्र सरकार ने कराने का निर्णय लिया था. उस वक्त इसकी लागत 800 करोड़ रुपए रखी गई थी. लेकिन बाद में यह लागत बढ़कर 1100 करोड़ रुपए हो गई थी.

