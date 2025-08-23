45 मिनट की दूरी अब सिर्फ 7 मिनट में, जबलपुर में आज से खुलेगा MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893038
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

45 मिनट की दूरी अब सिर्फ 7 मिनट में, जबलपुर में आज से खुलेगा MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर

Jabalpur Flyover: जबलपुर में बने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का आज लोकापर्ण होगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव इस फ्लाईओवर की शुरुआत करेंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबलपुर में बना एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर
जबलपुर में बना एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर

MP Longest Flyover: जबलपुर शहर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, यहां बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से बने इस फ्लाईओवर से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है. यह फ्लाईओवर मदनमहल से लेकर दमोह नाका तक लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और इसे पार करने में अब महज 7 मिनट का समय लगेगा, जबकि पहले यही दूरी तय करने में 30 से 45 मिनट तक लग जाते थे, यानि 45 मिनट की दूरी अब 7 मिनट में तय हो जाएगी. यह जबलपुर के जाम को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और यात्रियों को बड़ी राहत देगा. 

जबलपुर के लोगों में खुशी 

इस फ्लाईओवर से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी, ट्रक और भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट मिलने से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. क्योंकि अभी मेन सड़क से ही बड़े वाहन भी निकलते थे, लेकिन अब बड़े वाहन सीधे प्लाईओवर को पास करके निकलेंगे. फ्लाईओवर के लोकार्पण को लेकर शहरवासियों में उत्साह दिख रहा है. शुक्रवार रात से ही फ्लाईओवर को सुसज्जित कर दिया गया है. क्योंकि यह शहर के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः श्योपुर में बारिश बनी आफत, दुकान-मकान-बाजार सब डूबे, नाव चलाने की नौबत

जबलपुर फ्लाईओवर की विशेषताएं 

  • लंबाई: 7 किलोमीटर (MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर)
  • लागत: लगभग 1100 करोड़ रुपए 
  • समय की बचत: 45 मिनट की जगह अब सिर्फ 7 मिनट में सफर
  • रूट: मदनमहल से दमोह नाका तक
  • डिजाइन: अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित, स्मार्ट लाइटिंग और सुरक्षा फीचर्स से युक्त

6 साल में बनकर तैयार 

बता दें कि इस फ्लाईओवर ब्रिज का भूमिपूजन साल 2019 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, जिसके बाद करीब 6 साल बाद यह बनकर तैयार हो गया है. जिसका अब 23 अगस्त 2025 को लोकार्पण किया जा रहा है. जबलपुर के इस ब्रिज का निर्माण सेंट्रल रिजर्व फंड के तहत केंद्र सरकार ने कराने का निर्णय लिया था. उस वक्त इसकी लागत 800 करोड़ रुपए रखी गई थी. लेकिन बाद में यह लागत बढ़कर 1100 करोड़ रुपए हो गई थी. 

ये भी पढ़ेंः यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हलचल तेज, जानिए वजह

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Jabalpur flyovermp longest flyoverNitin Gadkari

Trending news

damoh news
दमोह में रहस्यमई बीमारियों का प्रकोप, अस्पताल में रोज आ रहे 400 से ज्यादा मरीज
mp news in hindi
मध्य प्रदेश में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें
mp news in hindi
यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से ग्वालियर यूनिवर्सिटी में हलचल तेज, जानिए वजह
MP Weather News
बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव से एमपी में तबाही! 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट
mp news
साथ जिए, साथ मरे... पति-पत्नी के अमर प्रेम ने सबको किया भावुक, एक साथ छोड़ी दुनिया
ujjain news
डॉक्टरों ने मृत बताया, स्पीड ब्रेकर के झटके से जिंदा हुई महिला, हुआ अनोखा चमत्कार
mp news
1100 करोड़ से बना MP का सबसे लंबा फ्लाईओवर, 10 मिनट में पूरा होगा सफर, जानें खासियत
chhattisgarh news
डिप्टी CM के घर के बाहर महिला ने पिया फिनाइल, 2 साल से कर रही हैं नियुक्ति की मांग
chhattisgarh news
बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट
mp news hindi
जल्लाद की तरह पीटता है प्रिंसिपल..! इतना मारा कि छात्रा के टूट गए दांत; कई हुए बेहोश
;