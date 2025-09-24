प्यार, धोखा और बदले का 'ऑपरेशन'! 126 KM दूर से बदला लेना आया पूर्व प्रेमी, तोड़ा डॉक्टर पति का हाथ

MP News-निवाड़ी में डॉक्टर को अपनी से झगड़ा करना और उसको थप्पड़ मारना बहुत भारी पड़ गया. पति की पिटाई से गुस्साई पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी को बुलाकर पत्नी की हड्डियां तुड़वा दीं. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना निवाड़ी में सरकारी अस्पताल में हुई थी. बदमाशों ने डॉक्टर के चेंबर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की थी.

मारपीट कर तोड़ा था हाथ

जानकारी के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर सत्येंद्र कौरव के साथ 22 सितंबर को दोपहर में तीन नकाबपोश बदमाशों ने चेंबर में घुसकर मारपीट की थी. इस मारपीट की घटना में डॉक्टर लहूलुहान हो गए थे और उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी. मारपीट की इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तालश में जुट गई थी. पुलिस ने डॉक्टर पर हमला करने वालों पर 5 हजार का इनाम भी रखा था.

कार से किया ट्रेस

घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी और साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिया. इसमें आरोपियों की कार को ट्रेस किया गया तो यह शिवपुरी में रजिस्टर्ड थी. यह कार आरती राजपूत के नाम पर रजिस्टर्ड है. पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला कि कार दीपक राजपूत लेकर गया था. दीपक के साथ दतिया के रहने वाले बलराम राजपूत, चंदन जाटव और मोनू सेन भी आए थे.

पत्नी ने दी थी दोस्त को जानकारी

पुलिस ने बताया कि आरोपी बलराम राजपूत और डॉक्टर सत्येंद्र कौरव की पत्नी के बीच गहरी मित्रता है. दोनों कॉलेज के समय से एक-दूसरे को जानते हैं. घटना के एक दिन पहले डॉक्टर ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी. इसे पत्नी सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्त बलराम राजपूत को बाताया.

अस्पताल में घुसकर की मारपीट

पुलिस के अनुसार, बलराम ने अपने सहयोगी दीपू चंदन और मोनू सेन को तैयार किया और उन्हें बताया कि एक डॉक्टर के साथ मारपीट करनी है. सभी लोग कार में सवार होकर निकल पड़े और निवाड़ी पहुंचे. आरोपियों ने अस्पताल के पास कार खड़ी की. एक आरोपी कार में सवार रहा, बाकी तीन आरोपी चेहरा ढंक कर अस्पताल में घुसे और डॉक्टर के पिटाई की.

