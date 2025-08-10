Katni News: CCTV में भी नहीं मिला अर्चना का सुराग! ट्रेन से रहस्यमय तरीके से हुई थी गायब, जांच जारी
katni Girl Missing: इंदौर से कटनी जा रही अर्चना तिवारी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. बता दें कि वह रक्षाबंधन का त्योहार मनाने इंदौर से कटनी जा रही थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:35 PM IST
Katni News: रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी जाते समय लापता हुईं अर्चना तिवारी के मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि लापता होने से पहले अर्चना ने कुछ खास नंबरों से लगातार बात की थी. अब पुलिस इन नंबरों को ट्रेस कर रही है ताकि उनसे बात करने वाले तक पहुंचा जा सके. पुलिस इस मामले की प्रेम-प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि कॉल डिटेल से ऐसे संकेत मिले हैं. अर्चना का सामान उसकी सीट पर मिला है, लेकिन वह खुद लापता है जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया है.

CCTV में भी नहीं मिला अर्चना का सुराग!
दरअसल, रानी कमलापति रेलवे थाना पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन लापता अर्चना तिवारी अब तक किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नज़र नहीं आई है. लापता होने से पहले उसकी कुछ नंबरों पर लगातार बातचीत हुई थी. जीआरपी उन नंबरों का पता लगा रही है जिनसे उसकी बात हुई थी.

इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से हुई लापता
बता दें कि कटनी निवासी अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थीं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से इंदौर से कटनी जा रही थीं. अर्चना तिवारी जब कटनी स्टेशन पर नहीं उतरीं तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.समान सीट पर मिला था , लेकिन वह गायब थीं. पुलिस ने बताया कि इंदौर स्टेशन से नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच बी3 की बर्थ नंबर 3 में उनका रिजर्वेशन था. उन्होंने भोपाल में अपनी चाची से मोबाइल पर बात की थी. पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और उन नंबरों का भी पता लगा रही है जिनसे अर्चना ने बात की थी.

 

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी

