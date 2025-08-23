अब IIT-JEE के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, MP में यहां शुरू हुई फ्री कोचिंग

IIT JEE Free Coaching Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की गई है. काबिल बच्चों को अब आईआईटी और जेईई की कोचिंग लेने के लिए किसी बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा और न ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे. यहां कलेक्टर की पहल पर शिक्षा विभाग ने 'समर्पण' नाम से एक निःशुल्क कोचिंग क्लास शुरू की है, जो खास तौर पर आईआईटी और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए है. इस कोचिंग का मकसद गरीब और मध्यम वर्ग के उन काबिल बच्चों को उचित मार्गदर्शन देना है जो आर्थिक तंगी के कारण बड़े शहरों में जाकर कोचिंग नहीं ले पाते.

यह भी पढ़ें: Damoh News: दमोह में रहस्यमई बीमारियों का प्रकोप, हटा सिविल अस्पताल में रोज आ रहे 400 से ज्यादा मरीज

अब IIT-JEE के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर

दरअसल, कलेक्टर की पहल पर दमोह जिले में समर्पण नाम से एक निःशुल्क कोचिंग क्लास शुरू की गई है. इसके ज़रिए गरीब और मध्यम वर्ग के सरकारी स्कूलों के काबिल बच्चों को आईआईटी और जेईई की कोचिंग लेने के लिए न तो किसी बड़े शहर जाना पड़ेगा और न ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे. बच्चे यहीं रहकर मुफ्त में कोचिंग ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: MP के दमोह में 'पानी के अंदर पानी' की तलाश, ये जलसंकट नहीं, सिस्टम संकट है!

कलेक्टर की पहल पर समर्पण निशुल्क कोचिंग शुरू

कलेक्टर की पहल पर शुरू किए गए नि:शुल्क कोचिंग समर्पण में फिलहाल नगरीय क्षेत्र के बच्चों को शामिल किया गया है. इन बच्चों का एग्जाम लिया गया और इनमें से पहले बैच में सुपर 100 बच्चों को शामिल किया गया है. आईआईटी और जेईई की कोचिंग के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है जो किसी बड़े निजी कोचिंग सेंटर की तरह बच्चों का मार्गदर्शन करेगी. जिले में हुए इस अनूठे प्रयोग से उन बच्चों को नई राह मिली है जो सक्षम होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण या उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते. इस प्रयोग के बाद उम्मीद है कि जिले के मेधावी बच्चे इन परीक्षाओं में अच्छा स्थान हासिल करेंगे.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!