न सेशन समय पर, न एग्जाम, न रिज़ल्ट! MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी; 4 साल का कोर्स 5 साल बाद भी अधूरा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन की हालत इतनी खराब हो गई है कि हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है. बेतूल जिले समेत पूरे राज्य में स्टूडेंट्स 5 साल बाद भी अपने 3 या 4 साल के कोर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं. 2021 बैच के स्टूडेंट्स अभी भी अपनी परीक्षाओं और डिग्री का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2025 के लिए नया एकेडमिक सेशन और एडमिशन प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी

दरअसल, मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा सिस्टम पूरी तरह से पटरी से उतर गया है. 2020 में शुरू हुई यह गड़बड़ी अब इतनी बढ़ गई है कि एकेडमिक सेशन, एग्जाम और रिजल्ट कई साल पीछे चल रहे हैं. सबसे चिंताजनक स्थिति 2021 बैच के स्टूडेंट्स की है, जो 2025 में भी अपनी डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि चार साल का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को पांच साल बाद भी न तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है और न ही स्कॉलरशिप.

नौकरी और भविष्य दोनों खतरे में

नर्सिंग स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने नर्स बनने का सपना देखा था, लेकिन सिस्टम उनके सपनों को कुचल रहा है. उनके सीनियर्स 2021 बैच के हैं और 2025 तक उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है. उन्हें न तो डिग्री मिली है और न ही स्कॉलरशिप, और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है. बैतूल के विजन नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, दूसरे नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर खुलकर अपनी परेशानी बता रहे हैं. स्टूडेंट्स का कहना है कि एकेडमिक सेशन इतना लेट हो गया है कि उनकी नौकरी और उनका भविष्य दोनों खतरे में हैं.

मेडिकल कॉलेजों में हालात संतोषजनक नहीं

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी हालात संतोषजनक नहीं हैं. राज्य में लगभग 243 पैरामेडिकल संस्थान चल रहे हैं, जो लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी जैसे ज़रूरी कोर्स करवाते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि पैरामेडिकल स्टाफ किसी भी अस्पताल की रीढ़ होते हैं. अगर इन कोर्स की ट्रेनिंग समय पर पूरी नहीं होती है, तो भविष्य में अस्पतालों में ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी हो सकती है.

