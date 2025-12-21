Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3048600
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

न सेशन समय पर, न एग्जाम, न रिज़ल्ट! MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी; 4 साल का कोर्स 5 साल बाद भी अधूरा

MP News: मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. साल 2021 बैच के छात्र 2025 में प्रवेश करने के बावजूद अब तक अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न सेशन समय पर, न एग्जाम, न रिज़ल्ट! MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी; 4 साल का कोर्स 5 साल बाद भी अधूरा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में है. नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन की हालत इतनी खराब हो गई है कि हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है. बेतूल जिले समेत पूरे राज्य में स्टूडेंट्स 5 साल बाद भी अपने 3 या 4 साल के कोर्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं. 2021 बैच के स्टूडेंट्स अभी भी अपनी परीक्षाओं और डिग्री का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2025 के लिए नया एकेडमिक सेशन और एडमिशन प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी
दरअसल, मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा सिस्टम पूरी तरह से पटरी से उतर गया है. 2020 में शुरू हुई यह गड़बड़ी अब इतनी बढ़ गई है कि एकेडमिक सेशन, एग्जाम और रिजल्ट कई साल पीछे चल रहे हैं. सबसे चिंताजनक स्थिति 2021 बैच के स्टूडेंट्स की है, जो 2025 में भी अपनी डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि चार साल का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को पांच साल बाद भी न तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है और न ही स्कॉलरशिप.

नौकरी और भविष्य दोनों खतरे में
नर्सिंग स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने नर्स बनने का सपना देखा था, लेकिन सिस्टम उनके सपनों को कुचल रहा है. उनके सीनियर्स 2021 बैच के हैं और 2025 तक उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है. उन्हें न तो डिग्री मिली है और न ही स्कॉलरशिप, और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है. बैतूल के विजन नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, दूसरे नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर खुलकर अपनी परेशानी बता रहे हैं. स्टूडेंट्स का कहना है कि एकेडमिक सेशन इतना लेट हो गया है कि उनकी नौकरी और उनका भविष्य दोनों खतरे में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मेडिकल कॉलेजों में हालात संतोषजनक नहीं
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी हालात संतोषजनक नहीं हैं. राज्य में लगभग 243 पैरामेडिकल संस्थान चल रहे हैं, जो लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी जैसे ज़रूरी कोर्स करवाते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि पैरामेडिकल स्टाफ किसी भी अस्पताल की रीढ़ होते हैं. अगर इन कोर्स की ट्रेनिंग समय पर पूरी नहीं होती है, तो भविष्य में अस्पतालों में ट्रेंड स्टाफ की भारी कमी हो सकती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsbetul news

Trending news

mp news
न सेशन समय पर, न एग्जाम, न रिज़ल्ट! MP में नर्सिंग शिक्षा बेपटरी; 4 साल का कोर्स 5..
ujjain news
आस्था और ज्ञान का संगम बना महाकालेश्वर, विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे रिसर्च
Katni News
कटनी में ऐतिहासिक पहल, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से पहचाने जाएंगे सभी वार्ड...
rajnandgaon
मौत का जिम्मेदार कौन? मजदूर पर अचानक भरभराकर कर गिरी चिमनी, एक की मौत, कई घायल...
ratlam news
ट्रेन बनी डिलीवरी रूम! कोच में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया, स्वस्थ है बच्चा और..
chhattisgarh news
अरहर ₹8000, मूंग ₹8768...किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, दलहन-तिलहन खरीदी की अनुमति
Dense fog
घने कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार: एमपी में कई ट्रेनें लेट, देखें पूरी लिस्ट
bhopal news
अब ट्रैफिक की NO झंझट! भोपाल में आज से जनता के लिए दौड़ेगी मेट्रो, जानिए रुट
raipur news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! 4 दिनों तक 21 ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें
road accident
तेज रफ्तार ने मचाया कहर: एमपी में सड़क हादसों ने ली 5 जानें, 10 घायल...