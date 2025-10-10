Advertisement
डॉक्टर का 'शराबी हंगामा'! नशे की हालत में जमकर मचाया बवाल, खुद को कमरे में बंद किया

Rewa News-रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया. नशे की हालत में नर्सिंग ऑफिसर ने पहले तो हंगामा मचाया और इसके बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया.दूसरे डॉक्टरों की शिकायत पर डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:57 PM IST
डॉक्टर का 'शराबी हंगामा'! नशे की हालत में जमकर मचाया बवाल, खुद को कमरे में बंद किया

MP News-मध्यप्रदेश के रीवा का संजय गांधी अस्पताल अक्सर विविदाों में घिरा रहता है. एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा शराब के नशे में हंगामा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि मेडिसिन विभाग के नर्सिंग ऑफिसर डॉ. विवेक ने गुरुवार रात को नशे में धुत होकर वॉर्ड में जमकर उत्पात मचाया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. अन्य डॉक्टरों की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. 

डॉक्टरों ने लिखकर की थी शिकायत 
यह पूरी घटना गुरुवार रात की है, जब मेडिसिन विभाग के वार्ड नंबर 4 में मरीज अपना इलाज करा रहे थे. इसी दौरान डॉ. विवेक ने नशे की हालत में हंगामा शुरू कर दिया है. इस घटना से सभी लोग हैरान रह गए. परेशान होकर वॉर्ड के अन्य डॉक्टरों ने प्रबंधन से इसकी लिखित शिकायत की. 

शिकायत पर लिया एक्शन
डॉक्टरों की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने मामले को दबाया नहीं बल्कि इस पर एक्शन लिया. इस मामले को लेकर सीएमओ डॉ. यत्नेश त्रिपाठीने बताया कि शिकायत के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को मौके पर भेजा गया, उन्होंने डॉक्टर को पकड़कर बाहर निकाला. इसके बाद इसकी सूचना हमने खुद पुलिस को दी. 

डॉक्टर पर होगी कार्रवाई
सीएमओ डॉ. यत्नेश त्रिपाठी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि यह बात भी सही है कि वह उत्पात मचा रहे थे. उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है. इस तरह का असंवेदनशील कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही और उच्च अधिकारियों को भी सूची कर दिया गया है. पुलिस अस्पताल प्रबंधन और अन्य डॉक्टरों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

