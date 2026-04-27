MP में 3 महीने से पोषण आहार प्लांट बंद, रोजी-रोटी पर संकट, 4 लाख महिलाएं परेशान

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र पिछले तीन महीनों से बंद पड़े हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों के पोषण के साथ-साथ लाखों परिवारों की आजीविका का संकट और भी गहरा गया है. इन प्लांटों के बंद होने से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 4 लाख महिलाओं की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है. इसके अलावा लगभग 33 लाख बच्चों और महिलाओं के लिए तैयार किए गए 'रेडी-टू-ईट' (खाने के लिए तैयार) राशन की आपूर्ति भी बाधित हो गई है.

300 करोड़ के घाटे में पोषण आहार संयंत्र

इन प्लांटों को बंद करने का मुख्य कारण ₹300 करोड़ का भारी वित्तीय नुकसान बताया गया है. भुगतान न होने के कारण निजी सप्लायरों ने कच्चे माल की आपूर्ति रोक दी, जिससे उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया. इसके अलावा तैयार माल की दरें भी कम थीं. ₹10 करोड़ के उत्पादन पर केवल ₹8 करोड़ ही मिल पाते थे, जिससे नुकसान लगातार बढ़ता गया. बच्चों के राशन के लिए ₹8 और महिलाओं को दिए जाने वाले राशन के लिए ₹9.50 की दरें मिलती थीं. सरकार ने बाद में इस दर को बढ़ाकर ₹12 कर दिया, लेकिन संशोधित भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुए हैं. कुल मिलाकर 33 लाख बच्चों और महिलाओं को 'रेडी-टू-ईट, टेक-होम' राशन मिलता था.

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चार लाख महिलाओं के रोजी-रोटी पर संकट

इस संकट को हल करने के लिए विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव सौंपा, जिसने बाद में ₹134 करोड़ की राशि मंजूर कर दी. हालांकि, कैबिनेट से अंतिम मंजूरी न मिलने के कारण ये फंड जारी नहीं किए जा सके. अपनी आजीविका छिन जाने से नाराज, स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अब राज्य के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. यदि कैबिनेट जल्द ही हरी झंडी नहीं देती है, तो न केवल लाखों परिवारों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे बल्कि कुपोषण के खिलाफ सरकार के चल रहे अभियान को भी एक बड़ा झटका लगेगा.

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