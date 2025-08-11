Rewa: गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए OBC नेता का दावा, अल्पसंख्यक होने के कारण किया राजनैतिक षड्यंत्र
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2875792
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Rewa: गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए OBC नेता का दावा, अल्पसंख्यक होने के कारण किया राजनैतिक षड्यंत्र

Rewa News In Hindi: 4 दिन पहले ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद पत्नी ने दोनों की बुरी तरह पिटाई कर दी थी. घटना का वीडियो जमकर वायरल हुआ था. घटना के चार दिन बाद ओबीसी नेता पप्पू कनौजिया का बयान आया है. वो इसे राजनीतिक षडयंत्र बता रहे हैं. पत्नी ने वीडियो शेयर कर कहा था पप्पू कनौजिया मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है. अब ये नया बयान आया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 11, 2025, 11:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rewa: गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए OBC नेता का दावा, अल्पसंख्यक होने के कारण किया राजनैतिक षड्यंत्र

OBC Mahasabha Leader Rewa News: ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव पप्पू कनौजिया ने अब सफाई देते हुए खुद को पाक साफ बताया और पूरी घटना को विरोधियों का राजनैतिक षड्यंत्र बताया. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को उकसाया गया और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई. हालांकि पत्नी ने ही दो दिन पहले पति के 7 साल से अफेयर का हवाला देते हुए उन्हें जलील किया था और खुद की जान को खतरा बताया था. रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद पत्नी ने पति और इस महिला को पीट पीटकर लहूलुहान कर दिया था.

मेरी राजनीतिक हत्या की गई- पप्पू कनौजिया
अब नेताजी पप्पू कनौजिया का कहना है कि मेरी पत्नी को भ्रमित किया गया, घर की बातें और पुराने झगड़ों को आधार बनाया गया. एक विशेष वर्ग द्वारा मुझे टारगेट कर षड्यंत्र रचा गया है. पप्पू कन्नौजिया ने कहा कि मैं तो हमेशा गरीब अल्पसंख्यक, शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ता रहा हूं. यह पूरी कहानी तथ्यहीन है, उन्होंने कहा मैं इस घटना की निंदा करता हूं और जांच कर कार्यवाही की मांग करता हूं. मेरे खिलाफ राजनैतिक षड्यंत्र करने वाले लोगों पर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं. उन्होंने यह भी कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, पत्नी को बुलाया गया, भ्रमित किया गया. आवेश में आकर पत्नी ने इस तरह की बातें की, उन्होंने अंत मे कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की गई है.

'मेरी जान को खतरा'- ओबीसी नेता की पत्नी
आपको बता दें कि 2 दिन पहले रीवा में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव की पत्नी ने जमकर बवाल काटा था. नेता की पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया. इसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला. मौके पर थाना प्रभारी को खून से लहूलुहान पकड़ी गई महिला का रेस्क्यु करना पड़ा था. दो दिन बाद नेता जी का पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पप्पू कनौजिया से अपनी और अपने बच्चों की जान का खतरा बताया था. पत्नी का दावा था कि पप्पू कनौजिया मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे और मेरे बच्चों की जान को खतरा है. 

ये भी पढ़ें- Rewa में ओबीसी नेता गर्लफ्रैंड के साथ कर रहे थे चिल, पत्नी पहुंची और कर दी धुनाई

इसके दो दिन बाद पप्पू कनौजिया की पत्नी ने फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि मेरे पति का चरित्र साफ है, मुझे गलतफहमी हो गई थी. उसके बाद अब 4 दिन बाद पति पप्पू कनौजिया का वीडियो सामने आया. उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की गई है, वीडियो में सच्चाई नहीं है. वीडियो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है. मामले पर बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि पति पर चरित्र शंका को लेकर पत्नी ने हंगामा किया. पुलिस ने शांति बनाए रखने और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा न करने की समझाइश दी थी. एक महिला को मारपीट में चोटें भी आई थीं.

मध्य प्रदेश के हर अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें MP Breaking News in Hindi.आपके जिले रीवा की हर खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rewa news in hindiMadhya Pradesh

Trending news

MP Government Jobs
एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म! अगले महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम
cg politics
बिहार से पहले छत्तीसगढ़ में हुई वोटों की चोरी, भाजपा ने ऐसे बनाई सरकार? जानिए कैसे
damoh news
बारिश में खून लेकर दौड़े चले आए दमोह डीएम, फिर भी नहीं बची महिला की जान
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh news
रेवांचल एक्सप्रेस में मनचलों का आतंक, बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!
mp news
एक्सपोर्ट किंग बना MP! 6% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड तोड़ निर्यात;देखिए आंकड़े
indore news
पहले दोस्ती, फिर धोखा!इंदौर में युवती ने सोहिल खान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
bastar news hindi
बस्तर की हवा में फैला वायरल इंफेक्शन का प्रकोप, हर दिन 800 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
mp news
Raisen News: 'कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं'...MP में राजनाथ सिंह का ट्रंप पर वार!
ujjain news
आधी रात को गधे पर सवार होकर भूतिया जगह पर घूमता रहा शख्स, जानें इसकी अजीब वजह
;