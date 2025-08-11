आगर-मालवा जिले में राखी पर आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस एक्टिव, आरोपी राउंडअप

MP News: आगर मालवा जिले के सुसनेर में सोशल मीडिया पर राखी के त्योहार को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है. पोस्ट के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सुसनेर थाने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की है. वहीं पुलिस से मामले में तुरंत ही एक्शन लेने की मांग की गई है. बताया जा रहा है कि दो युवकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राखी के त्योहार को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी. जैसे ही पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी लोग थाने पहुंचे और पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिसके बाद थाने में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी.

सुसनेर पुलिस एक्टिव

घटना सुसनेर की बताई जा रही है. आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में सुसनेर थाने पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने पोस्ट करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, इस दौरान थाना परिसर में नारेबाजी भी की गई. वहीं सूचना मिलने पर एसडीओपी सुसनेर और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है सुसनेर पुलिस ने आरोपियों को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जांच लिया है, वहीं दोनों को राउडंअप भी कर लिया गया है. पुलिस ने हिंदू संगठनों को आश्वासन दिया है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि दोनों युवक सुसनेर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और खुद को कटेंट क्रिएटर लिख रहे हैं. पोस्ट करने के बाद पुलिस एक्टिव नजर आ रही है. क्योंकि जब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तो उसी के बाद एक्शन हिंदू संगठन एक्टिव हुए और तुरंत थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी थी. जिसके बाद से ही फिलहाल तनाव की स्थिति बनी थी. लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई की आश्वासन दिया है.

